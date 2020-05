Der Lilienthaler Sozialarbeiter Jürgen Manteufel in seinem Büro im Alten Amtsgericht. Die Corona-Krise hat auch seinen Arbeitsalltag verändert. (CARMEN JASPERSEN)

Herr Manteufel, seit acht Wochen ist das Alte Amtsgericht in Lilienthal wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Das Haus ist normalerweise der Treffpunkt für die kommunale Jugendarbeit. Wie halten Sie als Sozialarbeiter Kontakt zu den Jugendlichen?

Jürgen Manteufel: Ich kann nur für die mobile Jugendarbeit sprechen. Die Jugendlichen kommen zu mir beziehungsweise deren Eltern. Sie melden sich telefonisch und dann verabreden wir einen Termin. Die Probleme sind wegen der Pandemie ja nicht verschwunden – im Gegenteil.

Wo treffen Sie sich mit den Jugendlichen, wenn das Alte Amtsgericht geschlossen ist?

Wir treffen uns im Alten Amtsgericht. Dort arbeiten wir in Schichten, um im Falle eines Corona-Falls arbeitsfähig zu bleiben. Ich kann also nur Termine machen, wenn ich dort eingeteilt bin. Die Treffen finden natürlich mit dem nötigen Abstand statt.

Tragen Sie dann einen Mundschutz?

Ich trage immer einen Mundschutz, wenn ich an die Tür gehe. Jugendliche, die rein wollen, müssen auch einen tragen. Wenn wir im Gespräch sind, halten wir so viel Abstand, dass wir den Mundschutz abnehmen können, mindestens zwei Meter.

Ist so ein Beratungsgespräch auf Abstand überhaupt möglich?

Ja, das geht gut. Wichtig ist der persönliche Kontakt.

Beraten Sie Jugendliche auch am Telefon?

Nein, das geht nur, wenn es vorher schon einen Kontakt gab. Bei einem Erstkontakt ist das nicht möglich. Am Telefon kann man kein vertrauliches Gespräch führen. Da fehlt die Mimik. Da kann man kein Vertrauen aufbauen. Außerdem könnte ja jemand mithören.

Die kommunale Jugendarbeit hält auch über Facebook, Whatsapp und E-Mails Kontakt zu den Jugendlichen. Wie wichtig ist das?

In der mobilen Jugendarbeit spielen die sozialen Medien eigentlich gar keine Rolle.

Treffen Sie sich auch mit Pädagogen, wenn es Probleme in der Schule gibt?

Ja, ich spreche viel mit Lehrern und Eltern. Das war vor der Krise gar nicht so möglich, weil die Erwachsenen kaum Zeit hatten.

Sind Sie den Menschen trotz der sozialen Distanz denn heute näher als vor dem Lockdown?

Ja, das kann man so sagen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ich hatte beispielsweise den Fall eines Schulverweigerers. Da habe ich mit der ganzen Familie und dem Lehrer, mit jedem Einzelnen gesprochen. Dafür hatte ich vorher gar keine Zeit. Die Familie hat inzwischen eine Lösung gefunden. Der Schüler nimmt wieder am Unterricht teil.

Jugendliche treffen sich normalerweise gern mit Freunden, in Gruppen. Das geht zurzeit nicht. Was macht die soziale Isolation mit Teenagern?

Ich habe den Eindruck, dass sich die Jugendlichen trotzdem treffen, aber eben in kleineren Gruppen. Es ist realitätsfern zu glauben, Jugendliche hätten in den vergangenen Wochen keine sozialen Kontakte gehabt.

Weisen Sie Jugendliche darauf hin, dass sie Abstand halten sollen?

Ja, ich weise sie immer wieder darauf hin, dass das Virus ein Risiko ist, und appelliere an die Eigenverantwortung der Jugendlichen.

Intervenieren Sie, wenn Sie sehen, dass nicht genug Abstand gehalten wird?

Dann spreche ich natürlich mit den Jugendlichen. Viele meinen, sie bräuchten sich nicht an die Regeln halten, weil sie selbst nicht krank sind. Ich frage sie dann, woher sie das wissen wollen. Allerdings halten sich auch viele Erwachsene nicht an die Regeln.

Wie reagieren Jugendliche, wenn Sie einschreiten?

Sie reagieren in der Regel besonnen, keine dummen Sprüche.

Bieten Regeln nicht auch Orientierung?

Ja, das heißt aber nicht, dass dies mit Einsicht einhergeht. Auch Jugendliche diskutieren darüber, ob die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln übertrieben sind oder nicht.

Was sagen Sie den Teenagern, wenn sie die neuen Regeln ignorieren?

Ich versuche, sie zu überzeugen: Wenn man nicht weiß, was richtig ist, geht man besser den vorsichtigen Weg. Wichtig ist, dass man die Jugendlichen ernst nimmt.

Es ist zurzeit viel vom neuen Miteinander die Rede. Sehen Sie davon auch etwas unter Jugendlichen?

Ja, aber ich befürchte, dass die Halbwertzeit relativ kurz ist.

Haben sich die Probleme der Jugendlichen zu Hause denn durch die Kontaktsperre verschärft?

Mein Eindruck ist, dass es mehr Probleme zu Hause gibt, aber ich kann das nicht belastbar sagen. An mich wenden sich Jugendliche ja wegen ihrer Probleme. Der Eindruck kann also auch falsch sein. Ich befürchte allerdings, dass die Gewalt in den Familien durch die Kontaktsperre zunimmt. Familien, die nicht so gut situiert sind, haben es da schwerer als andere.

Das Interview führte Silke Looden.

Zur Person

Jürgen Manteufel

ist Sozialarbeiter bei der kommunalen Jugendarbeit in Lilienthal. Er war lange Jahre als Streetworker tätig. Heute kümmert er sich um die mobile Jugendarbeit, berät Teenager, Eltern und Lehrkräfte, wenn es Probleme in der Familie, in der Schule oder im Freundeskreis gibt.