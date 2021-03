Die 3. große Strafkammer hat einem Antrag der Verteidigung stattgegeben, den inzwischen neun Jahre alten Jungen noch einmal in der Hauptverhandlung zu hören. (Peter Steffen)

Verden/Worpswede. Das Sicherungsverfahren gegen den psychisch kranken Mann, der Mitte Mai vergangenen Jahres in Worpswede absichtlich einen schweren Verkehrsunfall herbeigeführt haben soll, wird sich länger hinziehen als geplant. Um die näheren Umstände des tragischen Geschehens zu erhellen, bei dem die Ehefrau (50) des Beschuldigten getötet wurde, kommt es wesentlich auf die Beobachtungen und Erinnerungen des Sohnes an, der auf der Rückbank saß. Die 3. große Strafkammer hat einem Antrag der Verteidigung stattgegeben, den inzwischen neun Jahre alten Jungen noch einmal in der Hauptverhandlung zu hören.

Wann dies erfolgen wird, ist derzeit aber noch offen. Zwar waren jetzt schon Vorkehrungen für eine Vernehmung getroffen worden, bei der das Kind sich selbstverständlich in einem anderen Raum als die Verfahrensbeteiligten befunden hätte. Aber zu der vorgesehenen Befragung des wichtigen kleinen Zeugen kam es am turbulenten vierten Verhandlungstag dann doch nicht. Vorrangiger Hinderungsgrund war ein weiterer Antrag der Verdener Verteidigerin, nämlich auf Einholung eines aussagepsychologischen Sachverständigengutachtens zur Glaubwürdigkeit der bisherigen Angaben des Jungen. Er hatte damals bei dem Unfall auf der Nordsoder Straße (Landesstraße 165), den sein Vater vorsätzlich verursacht haben soll, einen Armbruch erlitten und soll seither erheblich traumatisiert sein.

Der Strafprozess gegen den 53-Jährigen aus der Gemeinde Hambergen, angeklagt vor allem wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, war im Dezember nach nur zwei Tagen eingestellt worden. Nun geht es darum, ob der Mann auf unbefristete Zeit in der Psychiatrie unterzubringen ist. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer entsprechenden Antragsschrift davon aus, dass sich der gebürtige Bremer aufgrund einer chronifizierten paranoiden Schizophrenie zur Tatzeit im Zustand sicher verminderter Schuldfähigkeit befand und für die Allgemeinheit weiterhin gefährlich ist.

Kind auf Video nicht erkennbar

Eine Videovernehmung des Jungen durch die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Verden hatte im Juli stattgefunden. Die fast zweieinhalbstündigen Aufnahmen waren zu Beginn des Sicherungsverfahrens im Gerichtssaal abgespielt worden. Die Vorwürfe gegen den Mann beruhen in besonderem Maße auf den damaligen Angaben des Kindes. In ihrem Antrag auf erneute Vernehmung hatte die Verteidigerin argumentiert, bei den relevanten Aussagen zu den Vorgängen unmittelbar vor dem Unfall sei der Junge auf dem Video gar nicht erkennbar gewesen. Die Aufzeichnung der audio-visuellen Vernehmung aus nur einer Kameraperspektive ermögliche es nicht, Gestik und Mimik des Zeugen wahrzunehmen. Einer Verwertung der Aufnahmen widersprach die Rechtsanwältin.

Ihrem Antrag auf „originäre“ Vernehmung des Jungen hat das Gericht zwar entsprochen. Es sah anders als die Anwältin aber alle Voraussetzungen dafür erfüllt, die Öffentlichkeit für die Dauer der Befragung des Kindes auszuschließen. Vorerst brauchte indes zumindest in dieser Hinsicht noch keine endgültige Entscheidung getroffen zu werden. Mit dem Antrag auf ein Glaubwürdigkeitsgutachten war das Thema für diesen Tag hinfällig. Zu untersuchen sei besonders, ob und inwieweit die Schilderungen des Kindes auf „real Erlebtem“ basierten, hieß es. Angaben zum angeblichen Sachverhalt könnten auch aus Gesprächen mit den Stiefgeschwistern stammen. Vier Kinder aus einer früheren Beziehung der beim Unfall ums Leben gekommenen Frau sind Nebenkläger im Verfahren. Einer ihrer Anwälte erklärte, er schließe sich dem Antrag auf Einholung eines Gutachtens an. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah dafür keine Notwendigkeit.