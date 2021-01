Für das erste digitale Musikprojekt der Musikschule Ridder in Borgfeld spielen 50 Schülerinnen und Schüler Johann Pachelbels Kanon in D-Dur. (Musikschule Ridder)

Borgfeld. Es ist ein Gänsehaut-Moment, wenn der junge Schlagzeug-Schüler mit Mundschutz den Stick kreisen lässt, loslegt und gleichzeitig Gitarristinnen, Klavierspieler, Geiger und Flötistinnen einsetzen. Im Video kommen immer mehr Jungen, Mädchen und auch Erwachsene hinzu. Das Orchester wächst zu einem feierlichen Kanon in D-Dur von Johann Pachelbel an – das erste digitale Musikprojekt der Borgfelder Musikschule Ridder. Das Video, sagt Vereinschef Eric Ridder, haben schon jetzt einige Hundert Menschen angeschaut.

Wie konzentriert die Kinder und Jugendlichen bei der Sache sind, das ist eindrucksvoll. Sorgfältig achten sie darauf, dass möglichst jeder Ton sitzt, der Takt gehalten wird. Einige zeigen sogar Humor: Eine Cello-Spielerin trägt eine grüne Federmaske, so als wollte sie zeigen: wenn schon Maske, dann auffällig. Wir lassen uns nicht den Spaß verderben.

Das Beste aus der Situation zu machen, das versucht auch die Borgfelder Musikschule. Seit Monaten fallen Konzerte und Veranstaltungen aus. An Gruppenunterricht und gemeinsame Projekte sei nicht zu denken, so Eric Ridder. „Wir suchen natürlich Alternativen.“ Aus der Not heraus habe die Musikschule „viel online“ unterrichtet. „Auch Lehrer, die nicht so technikaffin sind, mussten sich mit der Technik beschäftigen, weil es um die Existenz ging“, sagt er. Am Ende sei es ein Gewinn für alle gewesen. „Beim zweiten Lockdown war der Online-Unterricht kein Problem mehr und die Schüler waren daran gewöhnt.“

Nun folgt Pachelbels Kanon. 15 Lehrer, und damit die Hälfte des Kollegiums bereitete den Kanon von Pachelbel für verschiedene Instrumente auf. Die Pädagogen schrieben Noten, sie passten die Schwierigkeitsgrade den Lernständen ihrer Schüler an. In nur vier Wochen haben sie und 50 der insgesamt 400 Musikschülerinnen und -schüler im Alter zwischen sieben und 50 Jahren ausprobiert, einstudiert und aufgezeichnet – teilweise mit Masken. Auf das digitale Projekt, so Ridder, hätten sich die Schülerinnen und Schüler vorbereitet wie auf ein richtiges Konzert. Die Teilnahme war freiwillig. „Eine tolle Resonanz“, lobt Eric Ridder. Begeistert ist der Musikschulleiter vor allem über die Vielfalt in dem virtuellen Orchester: „Klavier, Querflöte, E-Gitarre, es ist ganz viel dabei.“

Martin Olding, der für Planung und Technik zuständig war, koordinierte die Aufzeichnungen. Olding sorgte dafür, dass Anfänger und Fortgeschrittene ein Tempo finden. Und er fügte die jeweils während der Unterrichtsstunden entstandenen Sequenzen zu einem Video zusammen. Die Eltern, sagt Ridder, seien von der gemeinschaftlichen Leistung begeistert. Aus Sicht der Musikschüler hingegen sei das digitale Musikprojekt eine große Motivation gewesen, denn die sonst üblichen ein bis zwei Auftritte jährlich, für die sie monatelang üben, fallen derzeit weg. „Und sie sind Teil eines gemeinsamen Projekts geworden.“ Auf Youtube ist das Video aus Bremen bereits mehr als 700 Mal aufgerufen worden.

Ridder ist es wichtig, dass die Schüler regelmäßig zeigen, was sie können. „Zum Leitbild der Musikschule gehört, dass wir ihnen regelmäßig die Gelegenheit geben, sich zu präsentieren: solistisch, im Orchester oder im Ensemble“, sagt der Vorsitzende. „Wir leisten hier kulturelle Bildungsarbeit, sind in der Talentfindung und -ausbildung aktiv und fördern Begabte.“ Bei ihren Auftritten lernten die Schüler, ihre Ziele zu erreichen, Fehler zu akzeptieren und öffentlich aufzutreten; die Fortgeschrittenen bereiteten sich zusätzlich auf größere Wettbewerbe wie „Jugend musiziert“ vor. Die Auftritte tragen außerdem zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben bei. Diese pandemiebedingte Lücke spüre auch das Publikum. Das digitale Projekt war der erste Schritt in eine neue Richtung. In der Musikschule, sagt Ridder, gehe jedoch nichts über den Präsenzunterricht. „Online-Unterricht, wie er jetzt stattfindet, ist eine gute B-Wahl.“

Lehrer, Schüler und Eltern seien dennoch froh, dass zurzeit Online-Unterricht angeboten werde und der Alltag wenigstens auf dieser Ebene nicht unterbrochen werde. Der Musikschulleiter erlebt bei den Eltern eigenen Worten zufolge Verständnis: „Wir haben nur wenige Abmeldungen.“ Die Schüler wiederum seien bereit, die schwierigen Umstände mitzutragen, und alle Lehrer sehr engagiert. „Das verschafft uns Flexibilität, und dafür sind wir dankbar“, sagt Ridder optimistisch und fügt hinzu: „Wir werden diese Krise durchstehen.“

Wäre es ein Konzert, würde an dieser Stelle Beifall folgen und bei den Musikern die Anspannung abfallen. Im Video lässt der Schlagzeuger Pachelbels Kanon ausklingen. Die Bremer Nachwuchsmusiker verneigen sich dankbar. In ihren Gesichtern pure Freude.

Weitere Informationen

Das Video ist bei Youtube unter den Stichworten Ridder und Pachelbel zu finden. Oder hier.