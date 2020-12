Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter waren vor Ort, um dem Mann zu helfen. (Stefan Puchner/dpa)

Worpswede. Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer aus dem Landkreis Osterholz bei einen Verkehrsunfall im Raum Worpswede erlitten. Wie die Polizei berichtet, befuhr der 20-Jährige am Abend vor Heiligabend die Teufelsmoorstraße in Richtung Künstlerdorf, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts in den Seitenraum fuhr. Den Angaben zufolge versuchte, der junge Mann noch gegenzulenken, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Der 20-Jährige wurde wegen seiner leichten Verletzungen ins Krankenhaus in Osterholz-Scharmbeck gebracht. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro, die Polizei verbuchte dies in ihrer Mitteilung als Totalschaden.