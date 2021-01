Junglandwirt Jan Geerken mit zwei seiner Angus-Rinder auf seinem Hof im Blockland. (CARMEN JASPERSEN)

Blockland. Morgens um fünf schlafen sie noch tief und fest: 50 Angus-Rinder, 45 Kälber und eine einzige Milchkuh tummeln sich im Boxenlaufstall auf dem Hemmlisch-Hof im Blockland. Die schwarz-weiß gefleckte Milchkuh passt nicht so recht zu den anderen Tieren. „Sie ist die Lieblingskuh meines Vaters, ich konnte ihn einfach nicht dazu bringen, sie zu verkaufen“, erzählt Jan Geerken, während er durch den Stall streift. Die Kuh ist ein Symbol für den Paradigmenwechsel auf dem Hof der Geerkens. Den größten Teil der Milchkuh-Herde hat der Junglandwirt bereits verkauft. Im Mittelpunkt stehen nun nur noch die Angus-Rinder. Mit ihnen will der 25-jährige Agraringenieur in die Zukunft starten. Seit einem halben Jahr hat Geerken dazu den Hof seiner Eltern auf Bio umgestellt. „Kein leichter Weg. Ein Abenteuer“, sagt der Viehzüchter und schmunzelt.

Anstehende Investitionen, sinkende Milchpreise und eine aufwendige Milchkuhhaltung haben ihn dazu bewogen, eigene Wege zu gehen. „1,5 Millionen Euro hätte ich in einen neuen Kuhstall investieren müssen. Als Milchbauer hätte ich von fünf Uhr morgens bis 22 Uhr abends jeden Tag auf der Matte gestanden, ohne von dem Verdienst leben zu können“, berichtet Geerken. Durch die Umstellung auf Viehzucht bleibe die gesamte Wertschöpfungskette im Betrieb. „Das ist der Vorteil. Wenn man die Stadt vor der Tür hat, ist es naheliegend, Direktvermarktung zu machen.“ Mit Milch sei das schwierig. Milchpreise von unter 30 Cent pro Liter seien einfach nicht wirtschaftlich.

Deshalb setze er jetzt auf Rinderzucht. Seit November wurden auf Geerkens Hof 45 Kälber geboren. Sie seien seine Zukunft. Der Junglandwirt misstet den Stall aus. Der Nachwuchs tummelt sich mit den Mutterkühen idyllisch im Stroh. Andere sind noch in alten Boxenlaufställen untergebracht. „Die sind eigentlich nicht für Angus-Rinder vorgesehen“, sagt Geerken. „Um den Bio-Standards zu entsprechen, muss hier etwas passieren.“

Arbeiten in Eigenregie

Der Stall müsse umgebaut werden. Wie viel er letztendlich investieren werde, sei noch nicht klar. Die meisten Arbeiten will er selber machen. Bis 2022 hat er dazu Zeit, danach ist die Umstellungsphase vorbei. „Dann wird der Hof voraussichtlich zertifiziert.“

Sechs Jahre lang habe er sich die Kostenstruktur des elterlichen Betriebes angeguckt. „Hätte es keine Einkünfte aus Vermietungen und anderen Einnahmequellen für den Hof gegeben, hätte man schon vorher die Reißleine ziehen müssen“, sagt Geerken. 95 Hektar bewirtschaftet er zurzeit unter anderem im Landschaftsschutzgebiet Niederblockland. „Der Sprung von Konventionell auf Bio ist deshalb nicht ganz so groß.“

300.000 Euro hat der junge Landwirt in den vergangenen Monaten in seinen Betrieb investiert. Das Kompetenzzentrum Ökolandbau in Visselhövede und das Zuchtunternehmen Masterrind in Verden haben ihm beim Kauf seiner Zuchttiere beraten. Rund 70.000 Euro hat er allein beim Kauf der Tiere investiert. Obwohl er für sein Biofleisch später finanzielle Unterstützung von der EU erhält, sei das viel Geld.

Die Vermarktung soll zukünftig über ein eigenes Unternehmen laufen. Das Fleisch wird inzwischen online vermarktet und über einen improvisierten Hofladen verkauft. „Alles ist noch im Werden“, sagt Geerken beim Gang durch die Räume. Zukünftig würde er gern mit der hiesigen Gastronomie zusammenarbeiten. „Aber die haben zu Pandemie-Zeiten natürlich andere Sorgen.“

Geerken sucht nach Vertriebswegen. Das sei nicht einfach. Die Nachfrage sei da, aber mit den Preisverhandlungen hapere es oft. Ein Problem bei der Vermarktung sei, dass alle Welt Steaks haben wolle. Auf Markknochen und Innereien bleibe er dann sitzen. Gut 250 Kilo Fleisch könnte der Züchter pro Tier verkaufen. Im Schnitt müsste er dafür 13 Euro pro Kilo erwirtschaften. Doch davon sei er bislang weit entfernt. „Nachhaltigkeit muss die Welt erst noch lernen“, sagt der Landwirt. „Landwirtschaft ist sehr kapitalintensiv, würden die Betriebe im Blockland ihre Landwirtschaft nicht mit anderen Standbeinen quersubventionieren, müssten sie längst aufgeben.“

Zur Sache

Ausbau der Ökolandwirtschaft und neue Vertriebswege

Ökolandbau hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Das Land Bremen ist dabei Spitzenreiter: 24 Prozent der Flächen und damit ein Viertel der landwirtschaftlichen Flächen insgesamt werden hier ökologisch bewirtschaftet. Damit liegt Bremen vor Berlin mit 22 Prozent und dem Saarland mit rund 18 Prozent. Bundesweit liegt die Quote bei knapp zehn Prozent. So belegen es die Zahlen der Strukturdaten vom Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung. Schwierig ist es für Ökolandwirte, sich eine kostendeckende Vertriebsstruktur aufzubauen. Weil große Handelsketten oftmals keine adäquaten Preise für das Biofleisch zahlen, setzen Biobauern zunehmend auf Direktvermarktung. Deshalb hat sich Jan Geerken für den Verkauf seiner ökologischen Produkte mit einem jungen Start-up-Unternehmen zusammengetan. Carl und Moritz Armbrust aus Visselhövede vermarkten sein Bio-Fleisch über die Online-Plattform „Friedhold“. 94 Prozent eines Angus-Rindes konnten so innerhalb von nur zwei Tagen an Endverbraucher verkauft werden, berichtet Geerken. Kunden können ihre Bestellungen direkt im Friedhold-Online-Hofladen aufgeben. Infos stehen auf der Homepage von Jan Geerken unter www.hemmlisch.de.