Landkreis Osterholz. Die sieben Finalisten stehen bereits fest, doch wer im Landkreis-Wettbewerb um den Paula-Modersohn-Becker-Kunstpreis 2020 den Hauptpreis erhält, das entscheidet eine Jury in geheimer Sitzung. Nominiert sind zwei Männer und fünf Frauen, zwischen 45 und 62 Jahre alt: Diana Mercedes Alonso (Bremen), Laurenz Berges (Düsseldorf), Susanne Kutter (Berlin), Gabriela Oberkofler (Stuttgart), Nikola Röthemeyer (Magdeburg), Antje Schiffers (Berlin) und Tilo Schulz (Nordwestuckermark).

„Es gab 186 Bewerbungen, die Jury hatte also wieder eine gute Auswahl“, gab Dezernent Dominik Vinbruck jetzt im Fachausschuss bekannt. „Wir glauben, dass es gut ist, Impulse von außen und durch zeitgenössische Kunst zu bekommen“, so Vinbruck. Bei der vorangegangenen Auflage hatte es 203 Bewerbungen gegeben. Der Paula-Modersohn-Becker-Kunstpreis wird seit 2010 alle zwei Jahre vergeben.

In diesem Jahr fiel die Bewerbungsphase in die Zeit des Lockdowns, sodass der Anmeldeschluss verlängert wurde. Unter den sieben Namen auf der sogenannten Shortlist treffen nun Stephan Berg (Kunstmuseum Bonn), Jule Hillgärtner (Kunstverein Braunschweig) und Thomas Thiel (Museum für Gegenwartskunst Siegen) die Entscheidung zum Hauptpreis, der mit 7500 Euro dotiert ist.

Die sieben Nominierten sowie die bereits feststehenden Gewinner von Stifterpreis (für den Nachwuchs) und Sonderpreis (besonderer Regionalbezug) bekommen eine gemeinsame Ausstellung in der Großen Kunstschau und auf dem Barkenhoff. Die Vernissage in der Kunstschau ist am Sonnabend, 14. November – pandemiebedingt in kleinerem Rahmen, wie Prietz mitteilte. Die ausgewählten Arbeiten sollen bis 7. März 2021 gezeigt werden.

Näheres zum Kunstpreis unter www.pmb-kunstpreis.de. Links zu den Internet-Auftritten der sieben Finalisten finden sich unter dem Menüpunkt Sonderausstellungen auf www.worpswede-museen.de.