Die Jusos in Osterholz haben seit diesem Monat eine Spitze. (fr)

Landkreis Osterholz. Die Jusos im Landkreis Osterholz wollen erreichen, dass bei der Kommunalwahl 2021 mehr junge Leute für die SPD in die Räte und den Kreistag einziehen. Bei den Landtagswahlen in Thüringen sei die AfD in der Altersgruppe der Unter-25-Jährigen stärkste Kraft geworden. Das sei ein Alarmsignal, dass junge Demokraten „noch härter gegen den sich anbahnenden Faschismus kämpfen müssen“, so der neue Kreisvorsitzende der Jusos, Frederik Burdorf (22).

Bei der Konferenz in Osterholz-Scharmbeck verständigte sich der Parteinachwuchs darauf, dass mindestens ein aktiver Juso auf den ersten fünf Listenplätzen stehen müsse – so wie es die Stadt-SPD bereits beschlossen habe. Der Bezirksvizechef der Jusos, Fabian Schock (21), plädierte zudem für die flächendeckende Einführung von Jugendbeiräten in den Kommunen des Kreisgebiets.

Der bisherige Kreisvorsitzende Sören Ehrichs will studienbedingt kürzer treten, bleibt dem Vorstand aber wie Schock als Beisitzer erhalten. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Jan-Feilx Hölling (17) aus Axstedt, Philina Stern (19) aus Worpswede sowie die Osterholz-Scharmbecker Kristin Lindemann (22), Kenneth Meyer (22) und Sarah Richter (34) gewählt. Weitere Beisitzer sind Tobias Murken (22), der Worpsweder Malte Wintjen (26), Lukas Erdmann (20), Tom Melzow (21) und Youri Steeneck (22). Die Vorstandsgeschäfte führt Jonas Wegner (22).

Jugendliche für Demokratie und politische Teilhabe zu begeistern sei der Schwerpunkt, den sich die Jusos in ihrem Programm zur Mitgliedergewinnung vorgenommen haben. Neben der Reaktivierung der Kreismitglieder wollen die Jusos auch öffentlichkeitswirksam um ein junges Publikum werben. So können sich Unter-25-Jährige aus dem Landkreis um ein Praktikum als Jungpolitiker bewerben. Dabei hospitieren sie bei den SPD-Landtagsabgeordneten Oliver Lottke und Dörte Liebetruth, in den Osterholzer Kommunalparlamenten oder bei den Jusos.