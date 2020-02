In Tarmstedt wird die KGS-Oberstufe erweitert, das Geld ist da. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. 7,7 Millionen Euro will die Samtgemeinde Tarmstedt in diesem Jahr investieren – das meiste in die Erweiterung der KGS-Oberstufe, aber auch in die Abwasserreinigung und andere Projekte, beispielsweise die Asphaltierung des Grünsammelplatzes in Tarmstedt. Wie ein Blick in den Haushaltsentwurf 2020 zeigt, plant sie für all das gerade mal eine Kreditaufnahme von rund 500 000 Euro ein. Von derzeit rund zwei Millionen Euro werde der Schuldenstand bis Ende 2020 auf rund 2,5 Millionen Euro ansteigen, prognostiziert Kämmereileiterin Sandra Hammer. Die Pro-Kopf-Verschuldung steige demnach von derzeit 211 auf 249 Euro.

Geht es der Kommune finanziell so gut, dass sie das Geld für ihre Vorhaben im Sparstrumpf hat? Im Prinzip ja, lautet die Antwort von Günther Nase, dem Vorsitzenden des Finanzausschusses, der das 400-seitige Zahlenwerk jetzt nach kurzer Aussprache an den Samtgemeinderat weitergereicht hat. Die Finanzen seien „solide“, sagt der Haushaltsexperte der SPD-Fraktion, die Samtgemeinde Tarmstedt könne ihre Aufgaben gut erfüllen. Tatsächlich verfüge die Samtgemeinde über „liquide Mittel“ in Höhe von 4,3 Millionen Euro. Diese seien in den vergangenen Jahren aufgelaufen, weil Vorhaben nicht umgesetzt werden konnten und verschoben wurden. Und dann erwarte die Samtgemeinde auch Zuschüsse in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Im Falle der auf vier Millionen Euro veranschlagten Erweiterung der KGS-Oberstufe steuert der Landkreis rund 1,6 Millionen bei.

Sind die geplanten Investitionen also gesichert, sieht es mit den laufenden Ausgaben der Samtgemeinde Tarmstedt nicht ganz so rosig aus. Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs hat die Kämmerei festgestellt, dass die eingeplanten Ausgaben die zur Verfügung stehenden Einnahmen um 742 200 Euro überschreiten würden – auf Dauer sicher kein solider Zustand. Einer der Gründe für das drohende Loch im Haushalt sind die gestiegenen „Sach- und Dienstaufwendungen“, die sich wegen der Empfehlungen der Fachausschüsse gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent erhöht hätten – von 2,8 auf rund 3,8 Millionen Euro. Der Konjunktiv ist bewusst gewählt, denn die Kämmerei ist hier dazwischen gegrätscht und hat eine zehnprozentige Kürzung aller Posten durchgesetzt, die 1000 Euro überschreiten.

Diese Kürzung betrifft die Bücherei ebenso wie die Feuerwehren, die nun statt 150 000 noch 133 000 Euro für neue Einsatzbekleidung bekommen. Betroffen sind auch Ausstattung und Lehrmittel der Schulen sowie auch die Schulsozialarbeit. Diese bekommt unterm Strich allerdings doch etwas mehr Geld, weil die Stundenzahl zuvor angehoben wurde. Zehn Prozent weniger als vom Fachausschuss empfohlen gibt es auch für Unterhaltungsarbeiten in den drei Freibädern. 119 200 Euro stehen nun noch fürs Timkebad zur Verfügung, wo laut Förderverein dringend vor allem der Beckenkopf erneuert werden muss. 115 400 Euro stehen fürs Freibad Wilstedt bereit, 76 100 Euro fürs Ummelbad in Hepstedt.

„Wir müssen diese Sach- und Dienstaufwendungen künftig strenger im Auge behalten, damit uns die Ausgaben nicht davoneilen“, sagt Nase. Diese seien in den vergangenen Jahren stetig gestiegen: „Wir haben in den Fachausschüssen bislang alle Wünsche erfüllt, weil wir es konnten“. Künftig werde wohl „nicht mehr alles eins zu eins umsetzbar sein“, meint Nase. Die Ausschüsse müssten klare Prioritäten setzen, damit auch wirklich nur die notwendigen Projekte angegangen würden. Der Wilstedter Ratsherr Traugott Riedesel regte an, dass der Finanzausschuss öfter zusammenkommen solle, um die Entwicklung der Ausgaben im Auge zu behalten. Und selbstkritisch merkte er an: „Wir müssen auch mal den Mut haben, Nein zu sagen.“

Dass Entscheidungen darüber, was wichtig ist und was warten kann, die eine oder andere kontroverse Diskussion auslösen werden, wurde schon in der Sitzung des Finanzausschusses deutlich. Der als Gast anwesende Bürgermeister von Bülstedt wollte wissen, warum die im Vorjahr eingeplanten 135 000 Euro für die Sanierung der Duschen und Umkleiden in der Bülstedter Sporthalle aus dem Etatentwurf rausgeflogen sind. Eine gemeinsame Dusche und Umkleide für Jungen und Mädchen sei sicher nicht mehr zeitgemäß, sagte Jochen Albinger.