Cornelia Dotschat prüft die frischen, noch grünen Kaffeebohnen. (Christian Kosak)

In großen Jutesäcken werden die noch grünen Kaffeebohnen im Gewerbegebiet Moorhausen in Lilienthal angeliefert. Langsam öffnet sich das unscheinbare Rolltor der nüchternen Fabrikhalle am Wolfsberg 24. Die Lieferung hat eine weite Reise über den tiefen Ozean hinter sich. Die edlen Früchte kommen aus Kolumbien, Brasilien, Costa Rica, Honduras, Äthiopien oder Kenia. „So wie jede Kultur ihren eigenen Ursprung besitzt, so hat jeder Kaffee seinen eigenen Charakter“, sagt Cornelia Dotschat. Die 35-Jährige ist Geschäftsführerin der Lilienthaler Rösterei De Koffiemann, die ihre Rohware aus 19 Anbaugebieten weltweit bezieht.

Röstmeister Mirko Merkert beobachtet das Röstergebnis im Kühlsieb. (Christian Kosak)

„Das ist unsere Schatzkammer“, sagt die Geschäftsfrau und zeigt auf das Lager. Hier stapelt sich der Vorrat in den Hochregalen bis unter die Hallendecke. Einige Säcke sind bereits geöffnet. Die noch ungerösteten Bohnen drängen sich darin wie Erdnüsse in der Dose. Cornelia Dotschat lässt ihre Finger hindurchgleiten. „Etwas ölig“, sagt sie und lacht. Die Geschäftsfrau hat ihre Leidenschaft zum Kaffee vor zehn Jahren zum Beruf gemacht. Zuvor war sie Bankkauffrau, zuletzt Filialleiterin. Eine gute Grundlage für eine Selbstständigkeit, findet Dotschat. Inspiriert hat sie ihr Vater. Der Kaffeehändler aus Lilienthal gab seinen Spitznamen für das Unternehmen seiner Tochter. Er ist De Koffiemann. Inzwischen hat die Firma 20 Mitarbeiter. Der Umsatz ist von 600 Kilogramm auf 140 Tonnen Kaffee im Jahr gestiegen.

Während des Röstens wird eine Probe genommen. (Christian Kosak)

Röstmeister Mirko Merkert betritt das Lager, wählt die Bohnen für den nächsten Röstgang aus und geht zurück zur Rösttrommel. 199 Grad steht auf der Anzeige. „Das ist die richtige Temperatur für Espresso“, erklärt der Fachmann. Kaffee werde hingegen bei etwa 188 Grad geröstet. „Auf die langsame Röstung kommt es an“, sagt der 39-Jährige. Fünfmal länger als in der industriellen Produktion lässt er die Bohnen in der Trommel. „Das macht den Unterschied“, meint Merkert. In der Trommel befindet sich eine individuelle Mischung für ein Café. „Die Gastronomen wollen ihren Hauskaffee. Gemeinsam kreieren wir eine besondere Geschmacksnote“, erklärt der Röstmeister und nimmt eine Probe aus der heißen Trommel.

Die frisch gerösteten Bohnen rauschen aus der Trommel in das Kühlsieb. (Christian Kosak)

„Noch drei Minuten“, sagt er und dann rauschen die dampfenden, jetzt dunkelbraunen Kaffeebohnen in das Kühlsieb. Sogleich setzen sich die Rührarme in Bewegung. Wellenartige Bewegungen lassen die Hitze weichen. Anschließend geht es nach oben. Der Entsteiner saugt die Bohnen an, zurückbleiben kleinste Kiesel. Weiter geht's über den Rüttler, der die Kaffeebohnen auch vom letzten Staubkorn befreit. Hygiene ist in der Rösterei oberstes Gebot. Noch ein letzter Check, ob der Kaffee auch die richtige Färbung hat. Nichts wird hier dem Zufall überlassen.

Röstmeister Mirko Merkert wählt im Lager die Bohnen für den nächsten Röstgang aus. (Christian Kosak)

Über ein Becherförderband geht es nach oben ins Auffangsilo und von dort wieder hinunter in die Verpackungsanlage. Dort wird der Kaffee automatisch abgefüllt, aber von Hand etikettiert. Die Projektkaffees erhalten einen besonderen Aromabeutel. Alexandra Heins wiegt die besonderen Bohnen ab und kann sich nicht satt riechen. Mit den Projektkaffees unterstützt De Koffiemann die Kaffeebauern. Fünf Kilogramm Kaffeekirschen müssen sie ernten, um ein Kilogramm Rohkaffee auf die Reise nach Lilienthal zu schicken. Cornelia Dotschat hat die Kaffeebauern besucht. Sie möchte mit ihrem Kaffee made in Lilienthal einen Beitrag für den fairen Handel leisten.

Damaris Velafestquez-Martinez füllt den Projekt-Kaffee ab. (Christian Kosak)

Im Konferenzraum duftet es bereits nach Kaffee. Cornelia Dotschat gerät ins Schwärmen: „Jeder Kaffee hat seine eigene Komposition. Die Brasilianer liefern den Bass, die Kolumbianer die Trompeten.“ Im Labor gleich nebenan wird die Qualität geprüft. „Es kommt auf die Nuancen an“, erklärt Dotschat. Mehr als 800 Aromen habe der Kaffee. Diese könnten sich aber nur in der schonenden Röstung entfalten. Ob fruchtig, nussig oder schokoladig, wenn Cornelia Dotschat von Kaffee spricht, dann könnte es sich auch um Wein handeln. „Zartbitter im Abgang“, sagt sie und nippt noch einmal an ihrer Tasse mit dem frisch aufgebrühten Kaffee.