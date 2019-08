Beim Internationalen Café geht es lebendig zu. Es dient als Begegnungsort und Informationsbörse. (fotos: Kim Torster)

Lilienthal. Wenn Dagmar Merten-Putnaerglis sich unterhält, kann es schon mal vorkommen, dass sie plötzlich jemand umarmt. So wie jetzt, als ein kleiner Junge mit dicken Locken und großen Augen unvermittelt seine Arme um ihren Bauch schlingt. Merten-Putnaerglis hört prompt auf zu reden, vergräbt ihren Kopf in den Locken und schließt die Augen. Ein kurzer Moment des Innehaltens in einer sonst ganz und gar wuseligen Umgebung. Hier, im Internationalen Café im Gemeindehaus der Klosterkirche St. Marien, rennen Kinder durch den Raum, Erwachsene unterhalten sich angeregt oder klappern mit Geschirr.

Das Internationale Café in Lilienthal gibt es seit fast fünf Jahren. Es ist kein Café im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr ein regelmäßig stattfindendes Treffen zwischen Geflüchteten und Lilienthalern. Dagmar Merten-Putnaerglis ist eine der Initiatoren. Wie die anderen ehrenamtlichen Helfer hier, steht sie den Besuchern des Cafés mit Rat und Tat zur Seite und sorgt dafür, dass Kaffee und Kuchen serviert werden.

Initiiert wurde das Internationale Café von der Ökumenischen Flüchtlingshilfe, zu der auch Merten-Putnaerglis gehört. Offiziell wird es als „Ort der freundschaftlichen Begegnung für Kinder und Erwachsene aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Lebensweisen“ betitelt. Vor einigen Jahren war es vor allem eine Reaktion auf die wachsende Zahl Geflüchteter, die nach Lilienthal kamen. Bis heute richtet sich das Konzept an jene, die aus dem Ausland kommen – und versuchen, in Lilienthal Fuß zu fassen. 185 Menschen aus 11 verschiedenen Ländern sind es derzeit. Noch immer dient das Internationale Café den Besuchern als Ort, an dem ihre Fragen schnell und unkompliziert beantwortet und Lösungen für Probleme gefunden werden.

Eine, die dabei helfen kann, ist Yvonne Ahmed-von Maurich. Sie ist seit Februar 2016 bei der Gemeinde Lilienthal für Flüchtlingsbetreuung und Integration zuständig und spricht sogar Arabisch. Zu ihrer Arbeit gehört das Anträge stellen ebenso, wie die Hilfe bei scheinbar alltäglichen Herausforderungen, zum Beispiel das Abschließen und Kündigen von Telefonverträgen oder das Organisieren von Umzügen.

Das Internationale Café nutzt sie als eine Art Sprechstunde. Mit Notizbuch und Kalender bewaffnet, geht sie von ihrem Büro im Rathaus nur wenige Meter weit bis zum Gemeindehaus. Dort wird sie von allen freundlich mit Handschlag oder Umarmung begrüßt und beantwortet erste kleine Fragen auf Arabisch praktisch im Vorbeigehen. Ahmed-von Maurich sagt, das Café erleichtere nicht nur den Geflüchteten in der Gemeinde das Leben, sondern auch ihr. „Wenn ich mal nicht erreichbar bin, wissen die Menschen, dass sie mich hier antreffen. Im Zweifel ist hier immer jemand, der hilft oder eine Idee hat, wie sich ein Problem lösen lässt“, sagt sie.

An diesem Montag sind rund 40 Menschen zum Internationalen Café gekommen. Auf einem langen Tisch stehen Kuchen und Obst, Kekse, Kaffee, Tee. Einer der Helfer hat ein paar Kinder zusammengetrommelt, um draußen mit ihnen Fußball zu spielen. Heute sei es sehr voll, sagt Merten-Putnaerglis. In dieser Woche ist Schulanfang, es gibt noch viele Fragen zu beantworten. Merten-Putnaerglis zeigt auf eine Helferin, die gerade mit einer Frau aus dem Kosovo spricht. Im Kindergarten hatte man ihr eine Schultüte für die Einschulung Ihres Sohnes gegeben. Die Frau ist ratlos. Was soll das sein, eine Schultüte? Eine Frage, die ihr hier beantwortet werden kann.

Die Stärke des Cafés liegt in der Gemeinschaft – heute mehr denn je. „Viele kommen nur noch her, um einfach ein Käffchen zu trinken“, sagt Ahmed-von Maurich. Einige der Anwesenden sind seit Jahren Besucher des Cafés. Sie stehen beinahe Schlange, um zu erzählen, wie sehr ihnen dieses regelmäßige Treffen geholfen hat.

So wie Mohamed Afanah und seine Frau Faten aus Palästina. Als sie nach Deutschland kamen, habe sie sich große Sorgen gemacht, sagt Faten Afanah. Vor allem die Bürokratie habe das Paar überfordert. „Bürokratie“ – ein Wort, das hier sogar diejenigen kennen und benutzen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen wie die Afanahs. Das Paar ist sich sicher: Ohne das Internationale Café hätte es nicht bleiben können. Als die beiden nach Lilienthal kamen, war das Café-Projekt gerade gestartet worden. Bis heute kommt es zu jedem Treffen – und hilft mit, wenn es kann. Mohamend Afanah hat ein Auto und kann einige Fahrten übernehmen, die immer mal wieder anstehen. Dann fährt er andere Geflüchtete zum Beispiel zum Arzt.

Langsam beginnt sich der Saal zu leeren. Etwa anderthalb Stunden haben die Menschen in dem Café verbracht. Ahmed-von Maurich ist seit ihrem Eintreffen in Gespräche vertieft. Immer noch schreibt sie eifrig in ihr Notizheft, nickt ihrem Gesprächspartner zu, schreibt. Gleich wird sie sich noch mit den ehrenamtlichen Helfern zusammensetzen. Gemeinsam besprechen sie nach jeder Veranstaltung, was es Neues gibt.

Auch Adel Hassan verabschiedet sich. Der 29-Jährige kommt aus dem Irak. Etwas früher an diesem Nachmittag erzählte er, dass er dort nur wenige Jahre zur Schule gehen konnte – schlechte Voraussetzungen für den deutschen Arbeitsmarkt. Aber Hassan wollte auf eigenen Füßen stehen. Mittlerweile hat er zwei Jobs: in einem Lager und in einem Restaurant. So kann er sich selbst versorgen. Er ist sich sicher: Ohne die Hilfe des Internationalen Cafés hätte er das nicht geschafft. Er sagt: „Ich habe Arbeit, ich kenne gute Menschen. Alles ist gut.“

Zur Sache

Das Internationale Café

Die Veranstaltung findet jeden zweiten Montag im Monat ab 15 Uhr im Gemeindehaus in der Klosterstraße 14 statt. Die Ökumenische Flüchtlingsinitiative sucht weiterhin nach Integrationshelfern, die den Familien auch außerhalb des Cafés ein- bis zweimal im Monat zur Seite stehen. Interessierte können sich bei Dagmar Merten-Putnaerglis unter 04298/ 41 488 oder Hella Oelzen unter 04298/ 91 52 05 melden.