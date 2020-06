Kaffee und Torte - im Borgfelder Kaffeeklatsch ist dieses Angebot derzeit nicht mehr zu bekommen. (Leona Ohsiek)

Borgfeld. Ihr Optimismus habe den Zweifel besiegt. Das sagte die angehende Betreiberin des Borgfelder „Kaffeeklatsch“ kurz vor ihrer Geschäftsübernahme vor zwei Wochen. Doch der „Traum vom eigenen Café“ währte nur kurz. Ein paar Tage über Pfingsten hinaus, dann hatte das neue Kaffeeklatsch schon wieder geschlossen. Die Existenzgründerin musste den Betrieb kurzfristig einstellen.

Leserinnen und Leser der WÜMME-ZEITUNG spekulierten nun, ob hinter der plötzlichen Schließung die Bäckerinnung stecke. Das dementiert die 37-Jährige und gibt auf Nachfrage stattdessen persönliche Gründe an, die durchaus nachzuvollziehen sind. Nicht zu erklären bleibt indes, dass die Café-Betreiberin „sang und klanglos verschwunden ist“, so beschreibt es jedenfalls ihre Vorgängerin und Vermieterin Elke Viohl. Sie sagt, sie sei „fassungslos“.

Wie berichtet wollte sie sich ab Juni aus dem Betrieb zurückziehen, um in den Ruhestand zu gehen. Unzählige Stachelbeerbaiser- und Buchweizentorten hatte Elke Viohl in den vergangenen 13 Jahren gebacken – täglich frisch, Kuchen wie zu Großmutters Zeiten. Das kam gut an. Und so meldeten sich für die Geschäftsübernahme, trotz Corona, einige potenzielle Nachfolgerinnen.

Viohl entschied sich schließlich für die 37-Jährige. „Ich bin mehr als enttäuscht“, sagt Viohl jetzt. Zahlreich seien Beschwerden bei ihr eingegangen. Nicht einmal Reservierungen seien abgesagt worden, Zulieferer hätten ihre Waren wieder mitnehmen müssen. Auch eine Servicemitarbeiterin stand ahnungslos vor verschlossener Tür. Einige Gäste mussten mitsamt einer ganzen Geburtstagsgesellschaft unverrichteter Dinge wieder kehrt machen. „Mir tut das wirklich sehr leid“, unterstreicht Elke Viohl. Das Kaffeeklatsch bleibt nun erst mal geschlossen.