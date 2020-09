Äußerst selten, da deutschlandweit vom Aussterben bedroht ist die Sumpfohreule, das September-Motiv des Wümme-Kalenders. Bernd Rosemann hat das eindrucksvolle Motiv mit seiner Kamera eingefangen. (Bernd Rosemann)

Den Reiz des Verweilens in der Natur haben viele Menschen während der plötzlichen Corona-Beschränkungen wiederentdeckt. Mit der Pandemie stieg die Zahl der Erholungssuchenden auch in der Wümmeniederung. Die Besonderheiten dieser Landschaft gibt es nun wieder zum Kauf für ein Naturerlebnis daheim: Der neue Wümmewiesen-Kalender ist erschienen. Herausgegeben von der Stiftung Nord-West Natur, bildet er die Wümmewiesen in 13 großformatigen Fotos ab: Die sehenswerten Bilder zeigen etwa eine Gruppe Stieglitze am Wasser, eine Sumpfohreule (Foto) oder den Fieberklee. Darüber hinaus geben Landschaftsmotive einen Eindruck von der Weite und Schönheit der Wümme-Landschaft. 16 Postkarten, die dem Kalender beiliegen, laden dazu ein, Naturerlebnisse auf inzwischen fast altmodische Art und Weise mit weiter entfernt wohnenden Freunden zu teilen. Der Kalender kostet 22 Euro und ist unter anderem bei der Stiftung Nord-West Natur, im Kinderbuchladen und in der Hubertus-Apotheke in Borgfeld, in Oberneuland in der Dampfmühle sowie bei Ihre Papeterie zu bekommen. Die Wümme-Apotheke in Fischerhude verkauft den Kalender ebenfalls.