Der Chor Via Antiqua. (FR)

Ottersberg. In der Ottersberger Christophorus-Kirche findet am Sonntag, 27. Oktober, ab 17 Uhr ein Konzert statt. „Endlich bekommen wir den in der ganzen Region bekannten Kammerchor Via Antiqua in unsere Kirche“, zeigt sich Friedrich Bartels vom veranstaltenden Förderverein der Christophorus-Gemeinde erfreut. „Reich mir die Hand, mein Leben“ heißt das Programm, das in die Welt der Oper und des Oratoriums führt. Das Ensemble singt Arien, die für den vierstimmigen Chor arrangiert sind. Zu hören sind Werke von Händel, Mozart und Mendelssohn-Bartholdy. Der Eintritt ist frei.