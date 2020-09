Um solchen unschönen Hinterlassenschaften vorzubeugen, fordert die CDU-Fraktion im Borgfelder Beirat von der Stadt Bremen, im Ortsteil 100 Abfalleimer aufzustellen. (Jens Kalaene/dpa)

Borgfeld. Die CDU-Fraktion im Borgfelder Beirat fordert 100 zusätzliche Mülleimer und Papierkörbe für den Ortsteil. Das teilt Sprecher Jörn Broeksmid mit. Anlass ist die in seinen Augen „zunehmende Vermüllung Borgfelds“. Broeksmid spielt unter anderem auf die zahlreichen illegalen Müllablagerungen in der Natur in und um Borgfeld an. Im Ratsspiekerpark haben Unbekannte zum wiederholten Male ihren Abfall liegen lassen, das war auch Thema auf der jüngsten Beiratssitzung.

Ein Dorn im Auge sind vielen Borgfeldern laut Broeksmid auch die Müllablagerungen bei den Glascontainern an der Bürgermeister-Kaisen-Allee sowie am Spielplatz Kiebitzbrink. Mehrere Vorstöße der CDU im Beirat zur besseren Pflege der Grünanlagen und des Straßenbegleitgrüns in Borgfeld in den vergangenen Jahren seien von der zuständigen Umweltsenatorin mit dem Hinweis auf mangelnde finanzielle Ressourcen abgeschmettert worden. „Uns reicht es jetzt“, sagt Broeksmid, „die Borgfelder zahlen viele Steuern, dafür können sie auch ein gepflegtes Umfeld erwarten“. Aufgabe des Staates sei es, genügend Abfallbehälter bereitzustellen. Solche Abfallbehälter fehlten in Borgfeld an vielen Stellen, sagt Broeksmid nach einem Ortsteilrundgang mit seinen Parteikollegen und -kolleginnen.

Die CDU-Politikerinnen Birgit Wellhausen und Heike Klatte weisen insbesondere auf fehlende Mülleimer am Jan-Reiners-Weg und am Hollerdeich hin. „Die wenigen am Hollerdeich vorhandenen Mülleimer werden viel zu selten geleert“, beklagt Wellhausen. Es sei scheußlich, sich bei einer Radtour auf dem Deich am Wochenende den Weg durch die Hinterlassenschaften nachlässiger Mitbürger bahnen zu müssen, ärgert sich hingegen Klatte. Man könne dem Bürgerverein Borgfeld dankbar sein, dass er die Leerung der Papierkörbe in Borgfeld-Mitte übernommen habe. Eigentlich sei das aber eine staatliche Aufgabe. „Dass der Stadt Bremen wenig an der Pflege und Instandhaltung unserer aller Eigentum gelegen ist, wird einem Tag für Tag deutlich“, empört sich Jörn Broeksmid.

100 neue Mülleimer sollen nach der Vorstellungen der CDU für mehr Sauberkeit sorgen. Broeksmid kündigt für die nächste Beiratssitzung einen entsprechenden Antrag an und hofft, dafür eine Mehrheit zu bekommen. Borgfelderinnen und Borgfelder, die Müll entdecken, bittet Broeksmid, dies per Mängelmelder-App der Stadt Bremen zu melden, damit dieser beseitigt werden kann.