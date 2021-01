In Borgfeld war eine Baustellenampel kaputt. Infolgedessen staute sich der Verkehr (Symbolfoto). (Oliver Berg/dpa)

Borgfeld/Lilienthal. Eine kaputte Baustellenampel hat am Dienstag in Borgfeld und Lilienthal für lange Staus auf den Straßen und großen Frust bei den Autofahrern gesorgt. Nach Angaben der Bremer Polizei zeigte die Signalanlage gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Borgfelder Allee und Borgfelder Heerstraße auf der Spur in Richtung Lilienthal Dauerrot an. Bis die Techniker des Bremer Amtes für Straßen und Verkehr die Signalanlage repariert hatten, regelten zwei Polizeibeamte den Verkehr. Um 9 Uhr habe die Ampel wieder funktioniert, heißt es bei der Polizei.