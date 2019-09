Til Mette begeistert die Leserinnen und Leser des WESER-KURIER immer wieder sonntags mit seinen Karikaturen. (Frank Thomas Koch)

Worpswede. Den Leserinnen und Lesern des WESER-KURIERS ist er kein Unbekannter. Tilmann-Gotthard Mette, besser bekannt als Til Mette, zeichnet seit vielen Jahren Cartoons für die Zeitung. Jeweils sonntags haben Leser das Vergnügen seine gesellschaftskritischen Themen, humorvoll in Bild und Text umgesetzt, zu genießen. Jetzt kommt der Cartoonist und Maler nach Worpswede. Im Rahmen des Randlage Artfestivals ist er der erste von acht Gästen, die in der Galerie Altes Rathaus mit dem Publikum über unterschiedliche Themen diskutieren. Am Dienstag, 24. September, findet mit Mette der Auftakt zu den Gesprächsrunden um 19:30 Uhr statt, weitere folgen jeweils dienstags und mittwochs zur gleichen Zeit bis zum Ende des experimentell angelegten einmonatigen Kunstevents.

In Worpswede wird Mette an diesem Abend einen Einblick über seine humorvolle Betrachtung der Welt geben. Dabei werden auch seine Cartoons und Karikaturen gezeigt werden, um Aufschluss über seine Arbeits- und Denkweise zu geben.

Doch allzu ernst wird es an diesem Abend wohl nicht werden. Til Mette ist bekannt auch pointierend und schlagkräftig im Gespräch zu sein, so wird er wohl auch in Worpswede kein Blatt vor den Mund nehmen. Seine Antriebsfeder ist die Gesellschaft, nicht das tagespolitische Geschehen. Während seine gezeichneten Figuren, die sich an die menschliche Anatomie halten und nicht übersteigert sind, eine wie Mette sagt „Grundschlaffheit“ auszeichnen, sitzen die Pointen in kurzer Textform. Die Zeichnung suggeriere Ruhe und setzte einen Kontrapunkt zum geschriebenen Wort, ein Widerspruch der für Komik sorge. Ob es das weltpolitische Geschehen, der Lobbyismus, die Schulpolitik, die Liebe, der Feminismus, die Gleichberechtigung, die Erziehung oder gar die Kunst ist, mit der Zeichenfeder zaubert Mette immer neue Karikaturen mit schlagkräftigem Wortwitz.

Mette, der schon zu Schulzeiten begann Karikaturen zu zeichnen, kam in den 1980er Jahren nach Bremen, wo er Kunst und Geschichte auf Lehramt studierte. Bereits zu dieser Zeit entstanden Zeichnungen für die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Rundschau, zudem gehört er zu den Mitbegründern der „taz“ Bremen und schreibt seit Jahrzehnten auch für die Wochenzeitschrift Stern. Ab 1992 lebte er über fünfzehn Jahre in New York, jetzt wohnt er in Hamburg.

Und natürlich kennt Mette auch den Künstlerort Worpswede, gerade letzte Woche war er zum letzten Mal hier, doch nicht als Tourist, sondern aufgrund freundschaftlicher Kontakte. Er mag den Friedhof mit den Gräbern der Maler, die Music Hall bezeichnet er als „tollen Schuppen“ und bewundert zudem die Worpsweder für ihre Leidensbereitschaft „wie sie die Busladungen empfangen und die beigefarbenen Touristen mit Kaffee und Kuchen bewirten“. Schwer laste das Erbe auf Worpswede. Die Reduktion auf die Alten Meister und Paula Modersohn-Becker empfinde er als Kleinheit, so der Karikaturist, der gut mit dem Künstler Heini Linkshänder bekannt war.

Besucher der abendlichen Talkrunde, die von Festivalorganisator Volker Schwennen moderiert wird, dürfen sich auf einen wortgewandten und humorvollen Abend freuen, in dem es um Humor, Gesellschaftskritik, Kunst und Karikaturen gehen wird. Mette freut sich auf das Gespräch, bei dem auch das Publikum zu Wort kommen darf. Allerdings, so Mette lachend, werde er die Frage, wie er auf seine Ideen komme, nicht beantworten.

Zur Sache

Randlage-Festival

Weitere Abendveranstaltungen über Generationen- Klimagerechtigkeit, Künstliche Intelligenz, Wahrnehmung und Realität, gelebte Diversität, Heimatforschung und Science Fiction, Leben und Kunst in der Veränderung und Lernen von wilden Tieren sind die thematischen Schwerpunkte der weiteren Gesprächsrunden, die jeweils dienstags und mittwochs in der Galerie Altes Rathaus in Worpswede angeboten werden und nur einen Teil des umfangreichen Rahmenprogramms bieten. Aufgrund der begrenzten Raumsituation sollten Tickets im Vorfeld online unter www.kw-randlage.de reserviert werden. Der Eintritt für die abendliche Talkrunde kostet 6 Euro/ ermäßigt 5 Euro. Für Besitzer eines Festivalpasses von 29 Euro/ermäßigt 19 Euro sind alle Rahmenveranstaltungen frei, sollten aber im Vorfeld ebenfalls online reserviert werden.