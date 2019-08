Der Borgfelder Beirat konstituiert sich. Karl-Heinz Bramsiepe (7. von rechts) wird einstimmig zum neuen Borgfelder Ortsamtleiter gewählt, Gernot Burghardt (rechts) ebenfalls einstimmig zum neuen Beiratssprecher. (Christian Kosak)

Borgfeld. Karl-Heinz Bramsiepe (CDU) wird neuer Borgfelder Ortsamtsleiter, Gernot Burghardt (FDP) zukünftiger Borgfelder Beiratssprecher. Auf der konstituierenden Sitzung des Borgfelder Beirates wurden beide am Dienstag, 6. August, parteiübergreifend und einstimmig gewählt.

Karl-Heinz Bramsiepe kündigte seine Kandidatur als Ortsamtsleiter bereits im Mai an. Er ist seit zwölf Jahren in der Ortspolitik an der Wümme aktiv, davon vier Jahre als Beiratssprecher. Der pensionierte Oberstufenleiter des Beruflichen Gymnasiums für Technik in Bremen sieht sich als politischen Vermittler. „Ich glaube, da noch einiges bewegen zu können“, sagte er nach seiner Wahl. Der Christdemokrat wünscht sich zukünftig mehr Gestaltungsspielräume für Beiräte und will diese mit seiner Arbeit im Ortsamt unterstützen. Der Christdemokrat ist gebürtiger Bergener aus dem Kreis Celle und lebt seit 1975 mit seiner Familie in Bremen, seit 2001 in Borgfeld.

Der neue Beiratssprecher Gernot Burghardt (FDP) ist seit 2015 im Borgfelder Beirat vertreten und war 12 Jahre Mitglied im Bau- und Verkehrsausschuss. Der Jurist ist gebürtiger Osterholz-Scharmbecker und lebt mit seiner vierköpfigen Familie seit 1998 in Borgfeld. Zukünftig möchte er „bestmöglich für einstimmige Beschlussfassungen im Borgfelder Beirat Sorge tragen, um der Ortspolitik im Senat stärkeres Gewicht zu verschaffen“, das sagte er am Rande der Sitzung. „Borgfeld soll lebendig bleiben. Dafür brauchen wir die Unterstützung von allen Bürgerinnen und Bürgern“, unterstreicht Burghardt nach seiner Wahl.

Der Freidemokrat könnte während der kommenden vier Jahre das Zünglein an der Waage bei vielen Entscheidungen in der Borgfelder Beiratspolitik sein. Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl Borgfelds, gibt es ab sofort 13 und nicht wie bisher elf Mitglieder. Davon treten sechs für die CDU an, vier für die Grünen, zwei für die SPD und Burghardt für die FDP.

Für die CDU sind Heike Klatte, Helga Dwortzak, Birgit Wellhausen-Henschke, Wolfgang Klüver, Jens Burghardt und Jörn Broeksmid in den Beirat gewählt worden. Letzterer wird an diesem Abend mehrheitlich als stellvertretender Beiratssprecher bestätigt. Für die Grünen wollen Jürgen Klaes, Jürgen Linke, Michael Kruse und Marlon Drees Ideen für den Ort liefern. Für die SPD bringen sich Alexander Keil und Bernd Stenner in die Beiratsarbeit ein.