Borgfelds Umweltausschuss-Sprecher Michael Kruse möchte Fördermittel für kommunalen Klimaschutz nutzen. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Der Borgfelder Umweltausschuss startet sein erstes Klimaprojekt. Ausschusssprecher Michael Kruse von den Grünen regt ein energetisches Sanierungskonzept für Siedlungshäuser in Katrepel an. Dafür werden jetzt Interessenten gesucht.

Die Fördermitteltöpfe seien voll, die Förderkulisse ideal, unterstreicht der Sprecher des Ausschusses für Umwelt-, Landwirtschafts- und Klimafragen während eines Klimaspaziergangs durch den Borgfelder Ortskern. Kruse will Zukunftsthemen stärker in den Mittelpunkt der Ortspolitik rücken. Borgfeld soll annähernd klimaneutral werden, lautet eines von fünf Leuchtturmprojekten, die sich der Umweltausschuss für diese Legislaturperiode auf die Fahnen geschrieben hat.

Begonnen werden soll mit einem kommunalen Sanierungskonzept für Einfamilienhäuser im Borgfelder Ortskern. In den Straßen rund um den Krögers- und den Moorkuhlenweg reihen sich alte Siedlungshäuser dicht aneinander. Manche sind bereits saniert. „Aber bei vielen ist das auch schon wieder zehn bis 15 Jahre her“, erklärt Kruse. „Das heißt, demnächst gibt es wieder einen neuen Investitionszyklus.“ Hier will der Umweltausschuss ansetzen.

Zurzeit werden in Borgfeld einzelne Häuser energetisch saniert. Das ist nicht besonders effizient, erklärt der promovierte Verfahrenstechniker Kruse, der sich seit 22 Jahren beruflich mit nachhaltiger Ressourcennutzung beschäftigt, während seiner Tour durch den Ort. Für die Sanierung bestimmter Bautypologien, beispielsweise für Siedlerhäuser aus den 1950er-Jahren, gebe es zurzeit Fördermittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Dabei werden Sanierungen für ganze Quartiere gefördert.

„Die Kommune, also in diesem Fall das Land Bremen, schreibt einen Antrag, dass sie ein Quartierskonzept erarbeitet“, berichtet Kruse. „So ein Block von sechs Häusern könnte sich beispielsweise zusammenschließen. Man könnte Fotovoltaikanlagen auf den Dächern zur Stromerzeugung nutzen oder Wärme durch solarthermische Anlagen erzeugen“, schlägt Kruse vor.

Die Bremische Bau- und Umweltbehörde hat bereits Erfahrung mit energetischen Quartierssanierungen, teilt deren Sprecher Jens Tittmann auf Nachfrage mit. So wurde gerade im vergangenen Jahr eine Quartierssanierung in Friedehorst angeschoben. Die Senatorin für Umwelt, Stadtentwicklung und Wohnungsbau stellte dafür die Fördermittelanträge. Die Umweltbehörde und das Bauamt haben ausgewiesene Expertinnen und Experten zur Generierung von Fördermitteln, erklärt Behördensprecher Tittmann. „So wie Werder Bremen Spielerscouts hat, so hat unsere Behörde Fördertopfscouts.“

Als förderwürdig nennt Kruse unter anderem gemeinsame Fotovoltaikanlagen, zentrale Beheizungssysteme – ohne fossile Brennstoffe – und die Begrünung von Dächern im gesamten Ortsteil. Im Jahr 1933 wurde die Katrepler Siedlung als sogenannte Nebenerwerbssiedlung errichtet. Dort lebte auch Bremens ehemaliger Bürgermeister Wilhelm Kaisen bis zu seinem Tod im Jahr 1979. „An vielen Häusern ist natürlich im Laufe der Jahre etwas gemacht worden, aber nicht an allen“, sagt Kruse beim Gang durch die Siedlung.

Ziel sei es, die Häuser nahezu vollständig mit solarer Wärme zu beheizen. Zentrale Speicher könnten auf einem Grundstück in die Erde gebaut werden. Rund fünf bis sechs Kubikmeter groß sind die Wärmespeicher für diese Heizungsanlagen. Eine andere Möglichkeit wäre der Ersatz bestehender Öl- und Gasheizungen durch ein Blockheizkraftwerk. „Das erzeugt Strom und Wärme zugleich“, so der Verfahrenstechniker.

Hintergrund der Maßnahmen ist das Ziel der Bundesregierung, den Kohlendioxid-Ausstoß im Gebäudebereich um bis zu 95 Prozent zu reduzieren, berichtet Kruse weiter. Das solle bis zum Jahr 2050 umgesetzt werden. „Wenn wir als Umweltausschuss dazu in dieser Legislaturperiode etwas anschieben könnten, wäre das großartig“, sagt Kruse. Das Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ sei für das Pilotprojekt im Katrepel-Quartier ideal. Alle die mitmachen, könnten die Investitionsmaßnahmen steuerlich abschreiben. „Das ist so meine Idee, die ich in diesem Viertel gerne diskutieren möchte“, sagt der Initiator.

Einen Haken hat die Sache allerdings: „Leider kann weder der Beirat noch der Umweltausschuss so ein Projekt beantragen“, klärt Kruse auf, „das kann nur die Senatorin für Umwelt, Maike Schaefer.“ Ob sie das Projekt allerdings aktuell in Zeiten der Corona-Krise auf ihre Prioritätenliste setzen wird, bezweifelt auch Kruse. „Aber, da es sich um eine langfristige Maßnahme handelt, die einen gewissen Vorlauf und Beratungen braucht, könnten sich jetzt schon mal Menschen melden, die an dem Gemeinschaftsprojekt interessiert wären“, so der umweltpolitische Sprecher.

„Hier könnte man etwas demonstrieren, was man anschließend auch auf Bremen übertragen kann“, hofft Kruse. Zudem werde auch die Organisation des Projektes durch Fördermittel gestützt. Bis zu 65 Prozent Fördergelder stehen, laut Kruse, für einen Quartiersmanager zur Verfügung, der die Koordination der Maßnahmen übernehmen würde. Kruse unterstreicht, dass das Projekt Katrepel nicht über sein Planungsbüro für Energietechnik laufen werde.

Interessierte können sich beim Borgfelder Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe unter der E-Mail-Adresse office@oaborgfeld.bremen.de melden sowie beim Sprecher des Umweltausschusses, Michael Kruse, unter mkruse@uni-bremen.de.