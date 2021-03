Eine Apothekerin hält zur Illustration eine Mund- und Nasenschutzmaske in den Händen. Die Maske hilft auch gegen andere Infektionskrankheiten. (Friso Gentsch /dpa)

Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen: Maßnahmen zum Schutz vor Corona machen auch anderen Krankheitserregern die Verbreitung schwer und verhindern die Ansteckung mit ihnen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) festgestellt hat. Im vergangenen Corona-Jahr soll die Zahl der Infektionskrankheiten, die von Bakterien und Viren ausgelöst werden, im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesunken sein. Zumindest wurden deutlich weniger erfasst.

Die Krankenkasse IKK Classic hat die aktuellen Infektionsstatistiken des RKI unter anderem auf die Landkreise Osterholz und Rotenburg heruntergerechnet. Das Ergebnis: „Wesentlich weniger Menschen mussten im vergangenen Jahr mit den Folgen von Atemwegs- und Magen-Darm-Infekten kämpfen“, heißt es in dem Bericht. Das kann der Lilienthaler Mediziner Mathias Misselwitz für seine Praxis bestätigen. „Wir hatten in den letzten Monaten so gut wie keine Patienten mit einer Grippe oder einem grippalen Infekt.“ Sehr viel kleiner geworden sei zudem die Zahl der Menschen, die wegen einer viralen Magen-Darm-Infektion zu ihm gekommen seien.

Zum Wilstedter Arzt Traugott Riedesel kam in den letzten Monaten niemand mit einer Influenzaerkrankung oder dem Norovirus. Deutlich gesunken sind bei ihm die Fallzahlen für einen grippalen Infekt und Nasen-Nebenhöhlen-Beschwerden, Patienten mit einem Darminfekt hätten einen harmlosen Krankheitsverlauf gehabt. Von einem Rückgang an Behandlungen in seiner Praxis wegen eines grippalen Infekts oder einer Magen-Darm-Erkrankung berichtet auch der Worpsweder Hausarzt Detlef Risch. Nach Angaben der IKK Classic war am stärksten die Zahl der Infektionen mit Rotaviren in den Kreisen Osterholz und Rotenburg zurückgegangen. Die Fallzahlen von Erkrankungen mit dem Norovirus sanken über 60 Prozent.

Bei der Salmonellose wurde im Kreis Osterholz ein Rückgang um 12,5 Prozent verzeichnet, im Wümme-Kreis sogar um fast 81 Prozent. Die Diagnose Campylobacter erhielten in Osterholz 33,8 Prozent weniger Patienten als im Jahr zuvor, im Kreis Rotenburg 13,7 Prozent weniger. Alle diese Erreger können Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen auslösen. In den meisten Fällen erkranken Betroffene nicht schwerwiegend und erholen sich vollständig.

Hygienemaßnahmen durch die Corona-Pandemie

„Über die Gründe für den starken Rückgang an Fallmeldungen von gastrointestinalen Infektionen können wir nur spekulieren“, sagt Markus Schrader, Regionalgeschäftsführer bei IKK Classic. „Mit Sicherheit haben aber die erhöhten Hygienemaßnahmen durch die Corona-Pandemie einen Anteil daran.“ Auch die Krankenkasse DAK sieht die Gründe für den Rückgang vor allem bei den Corona-Maßnahmen der Regierung – Schul- und Kitaschließungen, Homeoffice, Abstandsregeln, Kontaktbeschränkungen und Handhygiene – , die auch einen Einfluss auf die Übertragung von anderen Krankheiten gehabt hätten.

Zu dem Schluss kommen auch die Hausärzte Riedesel, Risch und Misselwitz. „Der Mund-Nasen-Schutz schützt nicht nur vor Corona, sondern auch vor allen anderen Viren, die durch Tröpfchen übertragen werden“, betont Allgemeinmediziner Misselwitz. Über Tröpfchen werden auch Grippe und Keuchhusten übertragen. Bei diesen Erkrankungen verzeichneten die beiden Landkreise Osterholz und Rotenburg ebenfalls einen Rückgang.

Als weiteren Grund für die gesunkene Zahl an Infektionskrankheiten gibt Markus Schrader von der IKK Classic an, dass möglicherweise weniger Menschen aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ihren Arzt aufgesucht hätten, obwohl sie Beschwerden hatten. Das schließen die Ärzte aus unserem Verbreitungsgebiet, die wir fragten, nicht aus. Manche berichten zudem über allgemein weniger Patienten in ihren Praxen, beispielsweise der Lilienthaler Arzt Mathias Misselwitz, der von einem Rückgang von rund zehn Prozent ausgeht.

Dementsprechend habe er weniger Menschen mit Infektionskrankheiten zu Gesicht bekommen. Wegen Kurzarbeit und Homeschooling hätten darüber hinaus weniger Arbeitnehmer und Schüler mit einer Infektionskrankheit eine Krankschreibung benötigt. Ein weiterer Grund könnte sein, dass sich im letzten Jahr deutlich mehr Menschen als sonst gegen Grippe haben impfen lassen, so war es zumindest in der Praxis des Worpsweder Allgemeinmediziners Risch.

Zur Sache

Deutlich weniger Infektionen

Nach Angaben der Krankenkasse IKK Classic war am stärksten der Rückgang von Infektionen mit Rotaviren nachzuweisen. 2019 waren davon im Landkreis Osterholz nach den erhobenen Zahlen 17 Personen betroffen, 2020 waren es sechs – 64,7 Prozent weniger. Im Nachbarkreis Rotenburg wurde der Rotavirus im Jahr 2019 bei 97 Personen diagnostiziert, 2020 waren es sechs – 93,8 Prozent weniger. Die Fallzahl von Erkrankungen mit dem Norovirus ist im vergangenen Jahr im Kreis Osterholz um 64,1 Prozent gesunken (2020: 28 Fälle, 2019: 78 Fälle), im Kreis Rotenburg um 60,2 Prozent (2020: 47 Fälle, 2019: 118 Fälle). Niedersachsenweit gingen laut einer Analyse der DAK-Gesundheit von Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) Norovirus-Infektionen um 62,8 Prozent zurück. Diese sich gerade Gemeinschaftseinrichtungen rasch verbreitende Erkrankung wurde im vergangenen Jahr 3049-mal gemeldet, im Jahr zuvor waren es noch 8206 Fälle.

Bei der Salmonellose wurde im Kreis Osterholz ein Rückgang um 12,5 Prozent verzeichnet, 2019 hatten sich acht Personen mit Salmonellen angesteckt, 2020 waren es sieben. Im Kreis Rotenburg gab es bei der Salmonellose sogar 80,8 Prozent weniger Erkrankungen, 2019 hatten sich dort 26 Personen mit Salmonellen angesteckt, 2020 waren es nur fünf. Mit Campylobacter, einem bakteriellen Erreger von Darminfektionen, mussten im letzten Jahr insgesamt 51 Betroffene im Landkreis Osterholz kämpfen, 33,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 2019 waren es 77 Personen, die von ihrem Arzt eine entsprechende Diagnose erhielten. Im Kreis Rotenburg ist Campylobacter im letzten Jahr bei 82 Menschen festgestellt worden, 13,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor, da waren es 95 Personen.

2019 wurden aus dem Osterholzer Kreisgebiet 65 Grippe-Fälle gemeldet, 2020 waren es 60 – fünf Fälle weniger. Von diesen 60 Grippefällen wurden zudem 56 Infektionen vor dem 22. März 2020 diagnostiziert. „Das war der Tag, an dem Deutschland das erste Mal in den Lockdown ging“, erinnert Markus Schrader, Regionalgeschäftsführer bei der IKK Classic. Im gesamten Zeitraum danach wurden landkreisweit also nur noch vier weitere Fälle im Jahr 2020 gezählt. Im Wümme-Kreis wurden im vorvergangenen Jahr 123 Grippe-Fälle gemeldet, 2020 waren es 79 – 44 Fälle weniger. Von diesen 79 Grippefällen wurden zudem 69 Infektionen vor dem 22. März 2020 diagnostiziert.

Im neuen Jahr hat das RKI die Fallzahlen bis Ende Januar 2021 veröffentlicht. Demnach wurden in ganz Niedersachsen insgesamt fünf Infektionen mit dem Influenzavirus gemeldet, keine davon in den Kreisen Osterholz und Rotenburg. Beim Keuchhusten hat sich die Fallzahl im Jahr 2020 im Vergleich zum vorherigen Jahr im Landkreis Osterholz von fünf (Jahr 2019) um 20 Prozent auf vier (2020) reduziert, im Kreis Rotenburg von neun (2019) um 66,7 Prozent auf drei (2020).