Die Polizei musste am Osterwochenende ein paar Mal wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen durchgreifen. Die Kontaktvorschriften seien aber weitgehend eingehalten worden. (Carsten Rehder)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Polizei musste im Landkreis Osterholz am Osterwochenende ein paar Mal wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen durchgreifen. In Grasberg etwa lösten die Beamten eine Gartenparty auf. Die meisten Leute hätten sich aber an die Vorgaben zur Eindämmung des Virus gehalten, teilte eine Polizeisprecherin am Ostermontag mit. Ab und zu hatten die Ordnungshüter kleinere Gruppen von mehr als zwei Personen, die nicht einem Hausstand angehören, angetroffen. Dazu zählte eine Fahrradgruppe. In Osterholz-Scharmbeck kontrollierte die Polizei drei junge Männer, die eine Verbindung zueinander zunächst abgestritten hatten und wenig später gemeinsam in einem Auto angetroffen wurden. Auch verwies sie Personen von Spielplätzen oder Sportanlagen. Bei ihren Kontrollen ging die Polizei immer wieder auch Hinweisen aus der Bevölkerung nach.

Zufrieden, aber auch mit Erleichterung blickt die Polizei im Landkreis Rotenburg auf das Osterwochenende zurück. Die meisten Menschen hätten sich verantwortungsbewusst verhalten, so ein Sprecher am Ostermontag. Trotz der positiven Bilanz gab es kleinere Vorfälle. Am Freitagabend wurde der Polizei in Selsingen eine Grillparty gemeldet. Dies sei nach Angaben von Zeugen bereits häufiger vorgekommen. Die Polizisten trafen acht Frauen und Männer im Alter von 17 bis 22 Jahren an. Fünf von ihnen erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Drei Gäste verließen die Party fluchtartig. Bei einer Streifenfahrt in Rotenburg entdeckten Beamte am Freitag im Wald ein Lagerfeuer, um das fünf junge Leute saßen. Beim Eintreffen der Beamten nahm einer sofort Reißaus. Drei Erwachsene und ein Jugendlicher müssen mit einem Bußgeld rechnen.