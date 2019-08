Schlagzeuger Mike Dudley, Carlo van Putten, Gitarrist Jojo Brandt und Bassist Carsten Lienke (von links) beim Auftritt im Kuz. (Lars Fischer)

Osterholz-Scharmbeck. In Osterholz-Scharmbeck gab die Band In2thesound vor etwas mehr als einem Jahr ihr erstes Konzert. Danach folgen zig Gastspiele in verschiedenen Städten im In- und Ausland. Nun hat die Wave-Formation ein Live-Album herausgebracht. Die Aufnahmen darauf stammen aus dem Kulturzentrum Kleinbahnhof (Kuz) und verzücken viele Musikfreunde. Ohne Osterholz-Scharmbecker Engagement wäre dieser Erfolg wohl nicht zustande gekommen.

Musikfan Hartmut Oberstech wollte mit einem Film- und Musikfestival im April 2018 an die Geschichte der fast vergessenen Band The Sound, ihren verstorbenen Frontmann Adrian Borland und an das Lebensgefühl der 1980er-Jahre erinnern. Durch einen Zeitungsbericht war er auf das neue Kulturspielhaus Oscar von Wolfgang Schrick am Klosterkamp aufmerksam geworden. Dort wollte er den Dokumentarfilm „Walking in the opposite direction“ über Borland vorführen zu lassen. Aus dieser Idee, einem ersten Gespräch mit dem Musiker Carlo van Putten und Kinobetreiber Wolfgang Schrick hatten sich dann ein Filmabend im Kulturkino sowie ein sich anschließender Konzertabend im Kuz mit dem Auftritt von In2thesound entwickelt, erinnert sich Oberstech. Das Thema habe eine Welle der Begeisterung unter Musikfreunden ausgelöst.

Bis heute halten die Verbindungen, die sich an jenem Abend im April 2018 gebildet haben, betont er. In den zurückliegenden Monaten sei er mit zehn bis 15 anderen Musikbegeisterten unter anderem zu In2thesound-Konzerten in Meschede, Oberhausen und Hamburg gefahren. „Wir alle sind nach wie vor in Kontakt.“

„Fetter Sound“

Das erste Album der Band In2thesound ist top, schwärmt Hartmut Oberstech. Die Live-Aufnahme vom Debüt-Auftritt im Kuz liefere „fetten Sound“. Zudem komme in der Aufzeichnung auch die Stimmung gut rüber, die an jenem Abend im Kleinbahnhof herrschte. Dass sich daraus so viel Positives entwickeln konnte, habe wohl niemand geahnt, merkt er an. „Das freut mich wirklich riesig.“

Und auch Mike Dudley, ehemaliges Band-Mitglied von The Sound und Drummer von In2thesound war angetan, von dem, was er 2018 in OHZ erlebte. Im Klappentext der CD dankt er dem Amateur-Enthusiasten Hartmut Oberstech für das Promoten der Veranstaltung. Und er dankt den vielen Fans, die ihn und die übrigen Bühnen-Akteure bei der Premiere unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gebühre aber auch Kinobetreiber Wolfgang Schrick, merkt Oberstech an. Schrick habe sich sofort bereit erklärt, die Veranstaltung, die nicht auf „Kommerz“ ausgerichtet war, zu unterstützen. „Es ist schon außergewöhnlich, dass nach einem gelungenen Abend sich so ein Erfolg um eine Gruppe bildet“, stellt Schrick fest. Er sei schon beim ersten Gespräch überzeugt gewesen, dass die Veranstaltung Potenzial habe. „Es war eine sehr, sehr gute Idee.“ Ihm sei es darum gegangen, etwas Neues auszuprobieren. „Wir hatten mit einer solchen Veranstaltung noch gar keine Erfahrung.“

Das Oscar, das im Oktober 2017 eröffnet wurde, soll mehr sein als ein Kulturkino, erläutert er. „Immerhin sind wir ein Kulturspielhaus.“ Für ein erfolgreiches Konzept sei wichtig, neue, ungewöhnliche Angebote zu schaffen. Es gehe nicht nur darum, Filme zu zeigen, betont Schrick. So war im Haus am Klosterkamp zuletzt unter anderem eine Travestie-Show zu Gast. Auch Oper- und Ballettfilm-Vorführungen hat es gegeben. Nun seien weitere Idee gefragt. Wer eine ungewöhnliche Idee habe, könne sich gern bei ihm melden. „Wir besprechen dann, ob es machbar ist“, schlägt Wolfgang Schrick vor. „Ich mache gern solche verrückten Sachen.“

Zur Sache

Eine verkannte Größe ihrer Zeit

„Die Vergangenheit und ihre Tragödien sind immer bei uns; aber wir können die Essenz der Kreativität, die so viele großartige Songs hervorgebracht hat, retten und in die Zukunft tragen, um sie nicht nur für Fans, die noch zuhören, am Leben zu erhalten, sondern auch für diejenigen, die sie noch nicht entdeckt haben.“ Damit dürfte Mike Dudley, Schlagzeuger aus der Originalbesetzung von The Sound, wohl recht behalten. Auf jeden Fall haben Dudley sowie die The Convent-Mitglieder Carlo van Putten (Gesang), Carsten Lienke (Bass), Jojo Brandt (Gitarre) und Stefan Bornhorst (Keyboards) mit dem neuen Album „Commotion & Style“ einen perfekten Boden dafür bereitet, dass die musikalische Saat auch fast 40 Jahre später noch aufgeht. Das spricht zum einen für die Songs selber, von denen die meisten aus der Feder von Adrian Borland stammen. Wer bislang noch nichts oder wenig von Borland gehört hat, hat eindeutig etwas verpasst. Der Musiker aus London, der sich 1999 das Leben nahm, und seine Band The Sound sind eine verkannte Größe ihrer Zeit. Das Tribut-Projekt In2thesound hat das Potenzial, diese Schieflage zumindest etwas gerade zu rücken. Erfolgreiche Live-Auftritte unter anderem bei den New Wave Days in Oberhausen, beim Wave-Gothik-Treffen in Leipzig oder jüngst in Portugal bestätigen das.

Das am 28. April 2018 im Osterholzer Kulturzentrum (Kuz) aufgenommene Live-Album mit zwölf Stücken ist eine gut einstündige Reise zurück in die 80er – im modernen Reisebus. Auch wenn sich In2thesound stets eng an die Originale hält: Die Musiker wissen den Tracks der Vergangenheit eine individuelle gegenwärtige Note zu verleihen. Die Stimme des Niederländers van Putten gibt den Songs zusätzliche Tiefe und bekommt ihnen ebenso gut wie das bisweilen deutlich angezogene Tempo, eine sehr akzentuierte Gitarre und reichlich Druck von Bass und Schlagzeug. Beats, die das The-Sound-Herz wieder zum Schlagen bringen – mit einem Schuss Melancholie, aber ohne Pathos; unaufgeregt, aber aufregend; und von Music-Hall-Technikus Raymond Hassfeld grandios mitgeschnitten, von Stefan Bornhorst ebenso gemastert.

„Commotion & Style“ gibt es seit Kurzem zusätzlich in einer auf 300 Exemplare limitierten Vinylausgabe. Und auch live wird sich das Tribut-Projekt knapp zwei Jahre nach dem allerersten Auftritt im Kuz wieder die Ehre in der Gegend geben: In2thesound rocken am Sonnabend, 8. Februar 2020, die Bühne der Worpsweder Music Hall. Auch die Dokumentation "Walking in the opposite direction" soll an diesem Tag gezeigt werden. (bom)