An der Butendieker Landstraße ist für autofahrer derzeit kein Durchkommen. Nach einem Wasserrohrbruch ist die Straße bis auf Weiteres gesperrt. (Lutz Rode)

Nach einem Wasserrohrbruch am Wochenende bleibt die Butendieker Landstraße vorerst gesperrt. An dem beliebten Schleichweg in Richtung Bremen und zurück gibt es für Autofahrer kein Durchkommen, und das wird wohl auch noch einige Tage so bleiben. Wie die Osterholzer Stadtwerke am Montag berichteten, verhindert der Frost, dass dort gebaggert werden kann. Akute Gefahr besteht nicht: Die Stelle, an der die Leitung geborsten war, ist bereits wieder notdürftig mit Sand aufgefüllt worden.

Am Sonnabend gegen 4 Uhr morgens waren die Stadtwerke über das gebrochene Wasserrohr in Höhe der Hausnummer 42 informiert worden. Das Bauunternehmen Stehnke rückte an und legte den Bereich frei. Gegen 10 Uhr war dann von den Stadtwerken alles so weit fertig, dass die Anwohner rings herum wieder ans Netz angeschlossen werden konnten. Auffällig ist, dass im Sommer vergangenen Jahres keine zehn Meter entfernt schon einmal die Wasserleitung gebrochen war.

Folge des trockenen Sommers

Die Stadtwerke machen sich nun daran, die Ursache zu ermitteln. Eine Vermutung ist, dass es sich im aktuellen Fall um eine Spätfolge des trockenen Sommers handelt. Der Boden sackte infolge der Hitze in sich zusammen, und blähte wieder auf, als es jetzt zu zahlreichen Niederschlägen kam. „Da ist dann viel Bewegung im Erdreich“, sagt Jürgen Möller von den Osterholzer Stadtwerken. Das Unternehmen will nun prüfen, ob weitreichendere Arbeiten nötig sind.

In der Regel kann es eher am Ende einer langen Frostperiode zu Rohrbrüchen kommen, weil dann Bodenversetzungen möglich sind, die die Rohre brechen lassen. Am Anfang einer Frostperiode, so heißt es, sei so etwas ungewöhnlich.