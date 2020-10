Ein Auto voller Waffen hat die Polizei auf der Autobahn bei Sittensen gestoppt (Symbolfoto). (Carsten Rehder/dpa)

Landkreis Rotenburg. Ein Auto voller Waffen hat die Autobahnpolizei Sittensen am Dienstagnachmittag aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle eines 31-jährigen Mannes aus den Niederlanden fanden die Beamten in dessen Ford drei teils zugriffsbereite, erlaubnispflichtige Schusswaffen. Zudem hatte der junge Mann ein nicht zulässiges Luftgewehr bei sich. Da der Holländer über keinerlei entsprechende waffenrechtliche Erlaubnisse zum Besitz und Führen der Waffen verfügte, wurden diese beschlagnahmt. Die Beamten haben ebenfalls festgestellt, dass der junge Holländer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Daher wurde ihm an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Waffengesetz rechtlich verantworten.