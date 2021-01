Borgfeld. Nun steht es also fest. Die Bremische Bürgerschaft hat bereits im vergangenen Sommer die Einstellung von Haushaltsmitteln für ein Borgfelder Bürgerhaus für das Jahr 2020 mehrheitlich abgelehnt. Die Abgeordneten folgten stattdessen dem Vorschlag der Kulturdeputation und empfehlen den Borgfeldern, die Räume im Riensberger Focke-Museum für Veranstaltungen mit zu nutzen. Das teilt Heiner Stahn, Pressesprecher des Bremer Kulturressorts, auf Nachfrage mit. Dem Beirat sei diese Entscheidung bislang nicht mitgeteilt worden, berichtet dessen Sprecher, Gernot Burghardt, auf Nachfrage. Bereits 2019 hatte der Borgfelder Beirat einen Antrag gestellt und um monetäre Unterstützung für ein Bürgerhaus gebeten.

„Die Bremische Bürgerschaft ist bei der Aufstellung des Haushalts 2020 der Empfehlung der Kulturdeputation gefolgt“, erklärt Stahn. „Stattdessen wurde der Vorschlag gemacht, dass das Focke-Museum sich für weitere kulturelle Nutzungen aus den Stadtteilen Horn, Schwachhausen und Borgfeld öffnen könne. Dies spiegelt sich auch in der bis 2026 geplanten Sanierung und damit einhergehenden inhaltlichen Neupositionierung des Museums wieder“, heißt es aus dem Bremer Kultur-Ressort.

Eines der Ziele sei „eine konsequente Integration der Ideen Museum und Bürgerforum unter einem Dach“, so Stahn. So werde sich das Focke-Museum in den nächsten Jahren als neues Forum für den aktuellen gesellschaftlichen Dialog entwickeln und ausdrücklich auch eine Bürgerforum-Funktion als Kulturort im Stadtteil übernehmen.

In diesem Zusammenhang entwickele das Focke-Museum sein Veranstaltungs­­programm kontinuierlich weiter. Hauptveranstaltungsort innerhalb des Museums­gebäudes sei derzeit der am Eingang angesiedelte Vortragssaal für maximal 140 Personen, der sich für unterschiedliche Nutzungen anbiete. Zukünftig solle zusätzlich eine flexible, auch vom Museum unabhängige Nutzung außerhalb der Museumsöffnungszeiten möglich sein. Dafür sei ein neuer Veranstaltungsbereich mit Multifunktionsflächen und Gastronomieangebot vorgesehen, heißt es weiter.