Erstmals wird es in der Zionskirche in Worpswede an Heiligabend keinen Gottesdienst mit Besuchern geben.

Worpswede. Die evangelische Kirchengemeinde Worpswede hat ihre geplanten Gottesdienste und Veranstaltungen an Heiligabend abgesagt. Der Kirchenvorstand habe stattdessen beschlossen, zwei Feiern am 24. Dezember nur übers Internet zu übertragen. In der Zionskirche solle an diesem Tag stattdessen von 12 bis 18 Uhr ein Ort des Gedenkens für die weltweit 75 Millionen an Covid-19 Erkrankten und fast 1,7 Millionen Gestorbenen eingerichtet werden, teilt Gemeindesekretärin Katrin Kück mit. Die Gläubigen seien eingeladen, an diesem Ort eine Kerze am Friedenslicht von Bethlehem zu entzünden und so einen „Heiligabend to go“ mit nach Hause zu nehmen. Die Gottesdienste am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag in Worpswede sollen aber unter Einhaltung der bekannten Hygienevorschriften wie geplant stattfinden.