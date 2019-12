Eine Machbarkeitsstudie hat inzwischen ergeben, dass auf dem Grundstück an der Moorhauser Landstraße der Bau einer Schule grundsätzlich möglich wäre, obwohl sich auf dem Gelände eine denkmalgeschützte Wurt befindet. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Das Aktionsbündnis gegen das geplante Neubaugebiet an der Mauerseglerstraße sieht sich von den Querdenkern im Lilienthaler Gemeinderat getäuscht. Im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss stimmte deren Vertreter Harald Rossol Anfang Dezember gegen den Antrag der SPD, das als Standort für die fünfte Grundschule ins Auge gefasste Grundstück an der Moorhauser Landstraße zu kaufen. Die Initiative hält den Querdenkern nun vor, von ihrer bisherigen Linie abgewichen zu sein. Fraktionsvorsitzender Ingo Wendelken weist die Kritik zurück. In einem fünfseitigen Antwortschreiben erläutert er, wie die Querdenker in dieser Angelegenheit ticken.

Die Fraktion denkt nicht nur quer, sondern auch ein bisschen um die Ecke: Denn grundsätzlich sind die Querdenker gegen eine Bebauung an der Mauerseglerstraße. Mit der Zustimmung zum Start der Bauleitplanung wollten sie nach eigenem Bekunden die Möglichkeit aufrecht erhalten, dass die fünfte neue Grundschule überhaupt in Lilienthal gebaut werden könnte, falls sich nicht noch ein anderes geeignetes Grundstück findet. Als Alternative haben die Querdenker selbst das Grundstück an der Moorhauser Landstraße ins Spiel gebracht. Eine Machbarkeitsstudie hat inzwischen ergeben, dass dort der Bau einer Schule grundsätzlich möglich wäre, obwohl sich auf dem Gelände eine denkmalgeschützte Wurt befindet.

Dass die Querdenker dem Antrag der SPD zum Kauf der Fläche dann nicht zugestimmt haben, hat beim Aktionsbündnis für Unverständnis gesorgt. Dort hofft man, dass die Pläne für die Mauerseglerstraße beerdigt werden können, wenn für den Bau der fünften Grundschule ein anderes passendes Grundstück gefunden ist. Wendelken sagt, die Querdenker hätten nicht zustimmen können, weil sie einen Kauf des Grundstücks um jeden Preis ablehnen. Zudem habe der Vorschlag der SPD auch den Bau einer Kita als Alternative vorgesehen. Die Querdenker denken rein an die Nutzung als Schulstandort.

Ingo Wendelken favorisiert nach eigenen Worten den Schulstandort Moorhauser Landstraße, will aber dennoch beide Optionen überprüfen und die Argumente sauber abwägen. Der Fraktionsvorsitzende geht davon aus, dass das Mauerseglerstraßen-Areal die Nase vorn haben dürfte, wenn es allein nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gehe. Doch man müsse auch andere Faktoren berücksichtigen wie Erreichbarkeit, den Zuschnitt des Schuleinzugbereichs, die Verkehrslage, die Kosten und den Umweltschutz. Seine Fraktion gehe ergebnisoffen in die anstehende Abwägungsrunde. Es gehe ihm nicht darum, etwas zu verhindern, sondern den besten Standort für die fünfte Grundschule zu finden.

Die SPD ist genervt von dem Gezerre um den Schulstandort für die fünfte Grundschule. Nach der Schroeterschule werde auch dieses Thema zu einer „Never Ending Story“, findet SPD-Fraktionsvorsitzender Oliver Blau, der auch eine Pressemitteilung erstellt hat. Blau bemängelt, dass über das weitere Vorgehen bis heute weder Klarheit herrsche, noch ein klarer Wille der Verwaltung, CDU/FDP und Querdenker erkennbar sei. Laut Blau liegt dem Bürgermeister seit dem Frühjahr 2019 ein konkretes Kaufpreisangebot vom Eigentümer des Grundstücks an der Moorhauser Landstraße vor, welches nach wie vor Bestand habe. Dennoch hätten CDU/FDP und Querdenker gegen den Kauf und den sofortigen Planungsbeginn gestimmt. Blau findet, dass von den Aussagen der Querdenker, die Planung an der Mauerseglerstraße nur dann weiter zu verfolgen, wenn die Moorhauser Landstraße als Option ausscheidet, nichts mehr übrig geblieben sei.