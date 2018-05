Ein wenig enger wird es auch am Sonntag bei Revolverheld auf der Bühne der Music Hall zugehen. (Frank Thomas Koch)

Wie sich die Band vorbereitet, war in dieser Woche nicht zu erfahren. Sänger Johannes Strate ist vor dem ersten Auftritt von Revolverheld in seinem Heimatort Worpswede im Ausland "abgetaucht" und wird erst am Sonnabendabend zurück erwartet. Mit seinen Kollegen hat er in der vergangenen Woche die ersten fünf Auftritte der Clubtour gespielt. In so kleinen Hallen sind Revolverheld seit vielen Jahren nicht mehr aufgetreten, alle Shows waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. So auch der Auftritt in der Music Hall an diesem Sonntag, 13. Mai, ab 20 Uhr.

Nicht nur für die Musiker und die Fans soll das ein besonderer Abend werden, auch für die Music Hall ist es kein Konzert wie jedes andere. Dass in dem Kultclub Künstler auftreten, die sonst in wesentlich größeren Hallen zu Hause sind, ist nicht außergewöhnlich. Viele Stars schätzen die besondere Atmosphäre und kommen gerne zurück nach Worpswede, selbst wenn die Kapazität von rund 500 Stehplätzen eigentlich nicht ausreicht. Revolverheld sind bewusst diesen Schritt gegangen, sie suchen zur Veröffentlichung ihres Albums "Zimmer mit Blick" die Nähe zu den Fans, die es so nur in kleinen Clubs geben kann. Im Frühjahr 2019 folgt die große Tournee, die sie am 18. März auch in die Bremer ÖVB-Arena führt.

Gitter vor der Bühne

Zu nah allerdings werden die Besucher der Band auch nicht kommen können, dafür sorgen zusätzliche Gitter vor der Bühne. Dieser sogenannte Graben, der auch eine Art Rettungsgasse für kollabierende Fans ist, ist nur eine von vielen Besonderheiten für die Music Hall. Wie Vorstandschefin Doris Fischer berichtet, gehen Personal- und Materialeinsatz deutlich über das übliche Maß hinaus. Die Band kommt mit einem 20-Tonnen-Laster voller Equipment plus Reisebus. Es müssen zusätzliche Sicherheitsmitarbeiter bereitstehen, auch weil Einlass- und Taschenkontrollen penibler als sonst gehandhabt werden. Was die Music Hall erwartet, sei dabei ein wenig unüberschaubar, so Fischer. Anders als üblich ist der Kartenvorverkauf ausschließlich über die Bandwebseite gelaufen. "Wir erwarten ein junges Publikum, und vermutlich werden wenige Worpsweder eine Karte bekommen haben." Die Organisatoren gehen davon aus, dass schon im Laufe des Tages erste Fans vor dem Eingang campieren, um später Plätze in den ersten Reihen zu ergattern. Ab 9 Uhr morgens stellen sie sich darauf ein, diese zu betreuen. Dann wird die Band noch lange nicht vor Ort sein. Vermutlich kommen zumindest auf Strate auch noch familiäre Pflichten zu: Immerhin kehrt er am Muttertag in seinen Heimatort zurück.