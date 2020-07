Markus Schwiering (rechts) ist der Bürgermeister-Wunsch-Kandidat von CDU-Chef Stephan Otten, CDU-Fraktionschef Heinz-Hermann Holsten, Rolf Struckmeyer (Natürlich Samtgemeinde Tarmstedt) und FDP-Mann Henry Michaelis (von links). (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Direkt aus dem Gerichtssaal kam Markus Schwiering am Freitag zu Heinz-Hermann Holsten. Pressetermin. Im Garten des CDU-Fraktionschefs und Sprechers der Mehrheitsgruppe im Tarmstedter Samtgemeinderat treffen nacheinander ein: Henry Michaelis (FDP), Rolf Struckmeyer (Natürlich Samtgemeinde Tarmstedt) und Stephan Otten (CDU-Chef). Gemeinsam wollen sie den Mann vorstellen, den sie als geeigneten Nachfolger von Verwaltungschef Frank Holle (52) sehen, der 2021 in Tarmstedt nicht mehr antritt – wir berichteten am Mittwoch.

Markus Schwiering, 42 Jahre alt, Jurist und Inhaber einer Rechtsanwaltskanzlei mit Notariat in Tarmstedt, mit einer Kinderärztin verheiratet, drei Kinder im Alter von vier, sechs und 13 Jahren, im Zevener Krankenhaus geboren, in Hepstedt aufgewachsen, Abitur in Zeven, ein Jahr Bundeswehr, in Göttingen studiert, Referendariat in Oldenburg, seit zehn Jahren wieder in Hepstedt lebend, 2016 dort zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Noch immer parteilos.

Wahl im September 2021

Schwiering ist ein zurückhaltender Mensch, der eher die leisen Töne liebt. Doch falsche Bescheidenheit ist auch nicht sein Ding: Er fühle sich „pudelwohl in Hepstedt“ und habe eine tolle Kindheit gehabt, sagt er, und nun möchte er der Samtgemeinde etwas zurückgeben. Sein beruflicher und persönlicher Werdegang qualifizierten ihn für das Amt des Verwaltungschefs, mit ihm bekäme die Samtgemeinde „die Führungsspitze, die sie verdient hat“. Dabei betont er, dass er sich nicht um die Kandidatur gerissen habe, diese sei ihm vielmehr von Stephan Otten angetragen worden. Finanziell würde er sich nicht verbessern, im Gegenteil, aber darum gehe es ihm nicht. Er wolle gestalten, etwas bewegen.

Zwei Wochen Bedenkzeit habe er gebraucht, alles mit seiner Frau durchgesprochen, mit der er sich die Erziehung und Betreuung der Kinder teile. Am Montag habe er seinen Gemeinderat informiert, und auch die Angestellten seiner Kanzlei wüssten nun Bescheid. Das letzte Wort haben freilich die Wähler, denn der Samtgemeindebürgermeister wird direkt vom Volk gewählt. Der Termin ist noch nicht fix, es wird ein Sonntag im September 2021 sein.

Ein möglicher Mitbewerber hat sich bereits aus der Deckung getraut, Bernd Sievert von der SPD. Ebenso wie Schwiering muss auch er noch offiziell von der Partei nominiert werden. Weitere Bewerber können sich bis zu den Nominierungsversammlungen melden. CDU-Chef Otten: „Bei uns haben sich mehrere Interessenten aus der Samtgemeinde gemeldet. Es könnte sein, dass sich von ihnen welche um die Kandidatur bewerben.“

Sollte er zum Samtgemeindebürgermeister gewählt werden, will Schwiering die Digitalisierung vorantreiben. Das betreffe die Breitband- und Mobilfunkversorgung von Bevölkerung und Wirtschaft, dabei müssten die Möglichkeiten der Digitalisierung aber auch in der Verwaltung genutzt werden, sagt er. „Die Samtgemeinde muss attraktive Arbeitsplätze bieten, wenn sie auch künftig gute Mitarbeiter an sich binden will.“ Zu einem guten Betriebsklima trügen auch flexible Arbeitszeitmodelle einschließlich Homeoffice bei sowie die Gewissheit, dass die Kinder gut betreut würden. An Bedeutung gewinnen werde die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, meint Schwiering. Beispielsweise könnten die Standesämter mehrerer Kommunen enger zusammenarbeiten, „da gibt es auf Kreisebene ein großes Potenzial“.

Für Heinz-Hermann Holsten ist elementar, dass die Bürgermeister in den Mitgliedsgemeinden, die Gemeinderäte sowie auch die Feuerwehren bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit entlastet werden. „Das ist wichtig, wenn wir junge Ratsmitglieder gewinnen wollen.“ Rolf Struckmeyer, der sich 2021 aus der Politik zurückziehen will, mahnt: „Wir müssen schauen, dass die Räte nicht nur aus alten weißen Männern bestehen. Wir brauchen jüngere Leute und vor allem mehr Frauen.“ Deshalb seien neue Zuschnitte für die Ausschüsse im Gespräch. Holsten: „Künftig haben wir vielleicht einen Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz.“ Bürgerinitiativen und Vereine sollten mehr eingebunden werden.