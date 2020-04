Um eine geregelte Abnahme der Alttextilien sicherstellen zu können, werden die mehr als 50 im Altkreis Bremervörde aufgestellten und eindeutig dem DRK zuzuordnenden Altkleidercontainer nur eingeschränkt geleert. (Jeschke/DRK)

Bremervörde/Tarmstedt. Das DRK kann derzeit keine Kleiderspenden annehmen – eine Folge der Corona-Pandemie. DRK-Sprecher Stephan Jeschke: „Uns erreichen Meldungen, wonach die mit dem Roten Kreuz zusammenarbeitenden Kleiderverwertungsbetriebe ihre Kapazität in erheblichem Maße reduzieren müssen, da die zuarbeitenden Erfassungs- und Sortierunternehmen ihre Arbeit stark eingeschränkt haben.“ Auch habe das DRK die Kleidershops in Bremervörde und Zeven schließen müssen.

Um eine geregelte Abnahme der Alttextilien sicherstellen zu können, werden die mehr als 50 im Altkreis Bremervörde aufgestellten und eindeutig dem DRK zuzuordnenden Altkleidercontainer nur noch eingeschränkt geleert. DRK-Geschäftsführer Rolf Eckhoff bittet die Bevölkerung, die dem Roten Kreuz zugedachten Kleiderspenden vorerst weiter zu Hause aufzubewahren, bis die Altkleidercontainer wieder geleert werden, was in zwei bis vier Wochen der Fall sein soll.

Durch den Verkauf der Textilien an ein Verwertungsunternehmen oder Weitergabe gegen „kleines Geld“ an Kunden der Kleidershops erziele das gemeinnützige DRK Einnahmen, die die Hilfsorganisation für die Wahrnehmung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben benötigt, heißt es in einer Mitteilung. So beteilige sich das Rote Kreuz am Katastrophenschutz, finanziere die Aus- und Fortbildung der gut 100 Ehrenamtlichen aus den Bereitschaften Bremervörde, Gnarrenburg, Tarmstedt und Zeven und stelle Fahrzeuge und Material bereit. Die jährlichen Ausgaben des DRK im Altkreis Bremervörde allein für den Katastrophenschutz belaufen sich laut Rolf Eckhoff auf jährlich knapp 100 000 Euro.