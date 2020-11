Die Leiter der Künstlerhäuser, Bhima und Philine Griem, wollen die Worpsweder "Albert Hall" auf dem Großen Parkplatz bespielen. (Lars Fischer)

Worpswede. Für die Besucher ist es ein schnödes Klohäuschen, das – je nach Anreisedauer – gelegen bis ersehnt kommt. Für die Einheimischen ist es ihre „Albert Hall“. So hat der Volksmund das vor allem zweckmäßige Gebäude auf dem Großen Parkplatz in Worpswede in Anlehnung an das Londoner Konzerthaus und nach dem früheren Bürgermeister Albert Reiners liebevoll getauft. Zwischen Damen- und Herrenbereich gab es lange Zeit einen Kiosk, der aber in den vergangenen beiden Jahren nach diversen Einbrüchen leerstand. Es fand sich kein Betreiber mehr.

So wurden Philine und Bhima Griem, die Leiter der Künstlerhäuser Worpswede, auf das zuletzt so stille Örtchen aufmerksam. Sie fragten bei der Gemeinde an, ob sie den Raum nutzen dürften, und bekamen eine Zusage. Auf unbefristete Zeit sollen sich dort, wo früher Snacks und Getränke über den Tresen gingen, Künstler präsentieren können. Die beiden wollen keinen Projektraum mit einem festen Programm, sondern ein Schaufenster der Künstlerhäuser an zentraler Stelle im Ortskern etablieren. Denn so sehr die etwas abgeschiedene Lage der Martin-Kausche-Ateliers an dem Weg Vor den Pferdeweiden der Arbeit der Stipendiaten auch guttut, in Worpswede bekommen die Wenigsten etwas davon mit. Das aber ist eines der Ziele, die im neuen Leitbild der Künstlerhäuser formuliert sind: im Dorf sichtbarer zu werden.

Philine und Bhima Griem sehen dieses Schaufenster als Teil eines Dreiecks mit der Tourist Information und der Großen Kunstschau. In beiden Häusern werden sie zukünftig ebenfalls dauerhaft vertreten sein. In der Anlaufstelle für die Gäste bespielen sie einen Nebenraum, in dem ein Film über die Künstlerhäuser zu sehen ist. Im Museum sollen im Glasgang zwischen Alt- und Neubau ebenfalls regelmäßig Arbeiten der Stipendiaten ausgestellt sein. Was genau ins Schaufenster gestellt wird, sei offen. „Der Raum ist ein Angebot an unsere Stipendiaten“, sagt Philine Griem, was sie damit machen wollen, bleibe ihnen überlassen. „Und wenn sie ihn nicht nutzen wollen“, ergänzt Bhima Griem, „dann ist das auch ok.“ Man werde dann eben andere Künstler einladen oder eine Mini-Ausstellung oder Installation flexibel verlängern. Hauptsache, es sei wieder Leben zwischen den beiden Lokustüren.

Klanginstallation zur Eröffnung

Und still soll es an diesem Örtchen eben auch nicht bleiben. Das erste Projekt dort ist eine Klanginstallation, die die beiden Musiker Jannis von Rhoden und Petros Leivadas für Freitag und Sonnabend, 13. und 14. November, planen. Der Eine ist Worpsweder, der Andere ist als Stipendiat ins Künstlerdorf gekommen. Eine seiner Kompositionen wurde gerade im Rahmen des Worpsweder Kulturherbsts in der Bötjerschen Scheune aufgeführt. Philine Griem findet die Zusammenarbeit eines Einheimischen mit einem der Gäste der Künstlerhäuser geradezu ideal, um die Idee der engeren Vernetzung zwischen ihrer Institution und dem Künstlerdorf zu symbolisieren.

Die beiden Künstlerhaus-Leiter versprechen sich nicht nur davon mehr Aufmerksamkeit für ihr Haus. Dass ihr Schaufenster ausgerechnet zwischen Klobrillen und Urinalen steht, finden sie nicht schlimm, im Gegenteil. „Keiner rechnet damit, dass auf einem Parkplatz und an einem solchen Ort schon Kunst passiert“, sagt Bhima Griem. Der Kontrast zum spröden 80er-Jahre-Charme der sonstigen Inneneinrichtung mit dem typischen Geruchsbild erhöhe den Überraschungsfaktor. Und noch einen Vorteil bietet der frühere Verkaufsstand: Er ist gut von außen einsehbar, Zuschauer müssen keinen geschlossenen Raum betreten und können Abstand voneinander halten, solange dies eben nötig ist. Und wer weiß, wie anregend die Kreativität ist? Vielleicht hat der Volksmund dann irgendwann auch einen neuen Namen für die Albert Hall. Es bieten sich ja viele Wortspiele an.