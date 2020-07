Die Grünen-Ratsfrau Erika Simon hat nicht gegen die Verschwiegenheitspflichten verstoßen, sagt die Lilienthaler Gemeindeverwaltung. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Die Vorwürfe der Fraktion Querdenker im Lilienthaler Gemeinderat gegen die Grünen sind haltlos. Zu dieser Auffassung kommt die Lilienthaler Gemeindeverwaltung nach sorgfältiger Prüfung. Querdenker-Fraktionschef Ingo Wendelken hatte der Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Erika Simon, und Grünen-Ratsfrau Meike Artmann unterstellt, Informationen aus dem nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss an die Öffentlichkeit lanciert zu haben. Konkret ging es dabei um die Ablehnung der von den Grünen beantragten Baumschutzsatzung. Die Verwaltung hat ihre Sicht der Dinge in einer dreiseitigen Vorlage begründet, die der Redaktion vorliegt. Das letzte Wort in der Sache hat der Gemeinderat, der am 22. September tagt.

„In der Wümme-Zeitung (Artikel vom 14.07.2020 – Anlage 4) beziehungsweise auf der Homepage der Partei Bündnis 90/Die Grünen wurde explizit nur der Beratungsgegenstand genannt und das Ergebnis der Beratung. Über den Beratungsgang, die Argumentation der Beteiligten und das Abstimmungsverhalten enthält der Artikel keinerlei Angaben“, erklärt der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Jürgen Weinert. In der weiteren Begründung erklärt der Leiter des Fachbereichs 1 Bürger und Innere Dienste: „Vor dem Hintergrund, dass die Beratung der Baumschutzsatzung bereits zuvor öffentlich in der Sitzung des Ausschusses für Baudienste geführt wurde und der Verwaltungsausschuss in diesem Fall (nur) die Beschlussfassung für die weitere öffentliche Behandlung im Rat vorbereitet, unterliegt der Beratungsgegenstand nicht der Geheimhaltung.“ Weinert betont: „In den Veröffentlichungen der Ratsmitglieder Artmann und Simon sowohl in der Presse als auch im Internet sind keine Verstöße gegen das Prinzip der Nichtöffentlichkeit und keine Verletzungen der Verschwiegenheitspflicht zu erkennen.“

Tatsächlich sind die Ausführungen der Verwaltung nur eine Empfehlung an den Gemeinderat. Dieser allein kann über die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens entscheiden. Weinert ist sich jedoch sicher, „dass sich das von Ratsmitglied Wendelken beanstandete Verhalten im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen bewegt und somit zulässig ist. Damit bleibt kein Raum für die Einleitung eines Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens oder einen missbilligenden Beschluss.“ Die Empfehlung der Verwaltung an den Gemeinderat ist also eindeutig. Allerdings sieht auch Jürgen Weinert ein grundsätzliches Spannungsverhältnis zwischen der Verschwiegenheitspflicht und dem Recht des Abgeordneten auf freie Mandatsausübung.

In einer ersten Stellungnahme erklärt Wendelken, dass die Sachlage im Verwaltungsausschuss bislang anders dargestellt wurde. In Zukunft könne man Beschlüsse, abgesehen von wenigen Hürden, also direkt aus der Sitzung twittern, meint Wendelken und warnt davor, dass der Verwaltungsausschuss zum Spielball der Opposition werden könnte, wenn diese öffentlichkeitswirksam aus nichtöffentlicher Sitzung berichte.