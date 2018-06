Stefan Meyerdierks von den Osterholzer Statdwerken mit einem Rest der geborstenen Wasserleitung. (Lars Fischer)

Lilienthal. Die Wasserhauptzuleitung in der Straße Konventshof in Lilienthal ist am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr gebrochen. Betroffen sind nach Angaben der Osterholzer Stadtwerke rund zehn Haushalte. Allerdings sind auch die Schroeterschule und die Kita Am Wald ohne Wasser. Der Schulunterricht fällt am Donnerstag komplett aus, alle 220 Schulkinder sowie die 40 Mädchen und Jungen in der Kita wurden wieder nach Hause geschickt, beziehungsweise konnten nach Angaben der Schule bei Mitschülern untergebracht werden, sodass keine Notbetreuung eingerichtet werden musste.

Mit den Tiefbauarbeiten zur Freilegung des beschädigten Teilstücks wurde noch am frühen Morgen begonnen. Gegen 11 Uhr war die Stelle, die direkt unter einer Linde liegt, erreicht. Von der früheren Leitung, die aus sogenannten Steinzeug, einer Zementmischung mit rund einem Prozent Asbestbeigabe, besteht, fanden sich nur noch Fragmente. Das meiste war in kleine Bestandteile zerborsten und mit dem Wasser fortgespült. Die Stadtwerke und das Tiefbau-Unternehmen beschlossen, das fehlende Stück nicht eins zu eins zu ersetzen, sondern ein neues Rohrstück in einem Bogen um die Linde herum an die beiden noch intakten Enden zu führen. So soll der Baum erhalten bleiben.

Eine Wasserentnahmestelle zur Notwasserversorgung für die Anwohner wurde aufgebaut. Die Einmündung zur Straße Amtshof ist gesperrt, der Lilienthaler Bauhof hat eine Umleitung ausgeschildert. Die Schule und der Kindergarten bleiben am Donnerstag auf jeden Fall geschlossen. Die Osterholzer Stadtwerke gehen zur Zeit davon aus, dass die Wasserversorgung gegen Mittag am Konventshof wieder hergestellt werden kann, dann würde am Freitag der Unterricht und die Betreuung wieder planmäßig anlaufen. Die Anwohner am Amtshof müssen sich voraussichtlich bis abends gedulden, bevor auch sie wieder am Wassernetz hängen. Eine Gewähr dafür sei gegenwärtig aber noch nicht möglich, so Stadtwerke-Sprecher Jürgen Möller.

+++Dieser Artikel wurde um 12.10 Uhr aktualisiert.+++