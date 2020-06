Die personelle Situation lasse die Einrichtung einer siebten Kontaktpolizistenstelle für das Polizeirevier Horn nicht zu, erhielt der Borgfelder Beirat als Antwort auf seine Forderung nach personeller Verstärkung im Ortsteil Borgfeld. (PETRA STUBBE)

Borgfeld. Das für Borgfeld, Horn und Oberneuland zuständige Polizeirevier wird keinen zusätzlichen Kontaktpolizisten bekommen. Die personelle Situation lasse die Einrichtung einer siebten Kontaktpolizistenstelle für das Polizeirevier Horn nicht zu, so die zuständige Behörde. Die Polizei Bremen sei gehalten, vorrangig die vorhandenen vakanten Stellen von Kontaktpolizisten und Sachbearbeitern neu zu besetzen.

In einem Schreiben teilt das Ressort Inneres dem Ortsamt außerdem mit, dass die Ende Januar dieses Jahres frei gewordene Stelle eines Kontaktpolizisten im Revier Horn frühestens Anfang Oktober besetzt werden könne. Bis dahin anfallende Aufgaben sollen durch die verbleibenden fünf Kontaktpolizisten erledigt werden. Der Borgfelder Beirat hatte im Februar einstimmig Verstärkung für Holger Eichhorn gefordert. Begründung: In dem stark gewachsenen Ortsteil komme die Präventionsarbeit zu kurz und das Sicherheitsempfinden der Borgfelder habe sich seit der Teilschließung des Polizeireviers in Horn verschlechtert. Kontaktpolizist Eichhorn wird in Borgfeld vertretungsweise von seiner Kollegin Bernhild Pakheiser unterstützt.