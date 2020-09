Die Worpsweder Insel steht seit vielen Jahren weitgehend leer. (Hans-Henning Hasselberg)

Worpswede. Eigentümer, die Wohn- oder Geschäftshäuser längere Zeit leer stehen lassen, müssen in Worpswede auch künftig keine Leerstandsabgabe zahlen. Der Finanzausschuss lehnte in seiner jüngsten Sitzung einen Antrag der Linke/FDP-Gruppe mit großer Mehrheit ab.

Zehn bis 30 Gebäude stünden in der Gemeinde dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum leer, hatte die zweiköpfige Gruppe aus Linke und FDP in ihrem Antrag geschrieben. Würde dafür pro Gebäude eine Abgabe von 1000 Euro erhoben, könne Worpswede seinen desolaten Gemeindehaushalt ein wenig entlasten. Auch würde dann mehr preiswerter Wohnraum entstehen, da das Angebot steige, argumentierte sie.

Die Verwaltung war in ihrer Sitzungsvorlage nur recht kurz auf den Antrag eingegangen. Worpswede erhebe bereits eine Zweitwohnungssteuer, das gelte auch für leer stehende Wohnungen. Eine doppelte Besteuerung wäre unzulässig. Außerdem sei eine Erstellung eines Katasters, das der Abgabenerhebung vorausgehen müsste, sehr zeitaufwendig. Wie viele Stunden im Jahr dafür aufgewendet werden müssten, konnte Bürgermeister Stefan Schwenke in der Ausschusssitzung allerdings nicht genau angeben.

„Ich bin stinksauer“, sagte Bernd Rugen (Linke) daraufhin. Die Verwaltung habe sich offenbar gar nicht ernsthaft mit dem Antrag auseinandergesetzt oder auch nur ansatzweise recherchiert. Von einer Doppelbesteuerung sei in dem Antrag mit keinem Wort die Rede, und er selbst habe in einer Viertelstunde aus dem Internet erfahren, wie ein Leerstandskataster geführt werden könne. Dies müsse die Gemeinde nicht einmal selbst tun: Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN) stelle ein System für ein Kataster zur Verfügung. Dafür müsse die Gemeinde lediglich 520 Euro im Jahr zahlen und dann noch ein bis zwei Arbeitsstunden aufwenden, um die Rechnungen zu erstellen.

Forderung nach Kataster

Auch Eva Bunn von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) hielt ein Leerstandkataster für sinnvoll. Besonders leerstehende Geschäftsräume im Ortskern fielen unangenehm auf, sagte sie. Stefan Bötjer (SPD) dagegen wollte den Antrag nicht unterstützen; ihm fehlte die Rechtssicherheit. Auch Stefan Thölken (CDU) war skeptisch. Es komme immer mal vor, dass jemand eine Wohnung renoviere, und wer dies selbst mache, benötige längere Zeit. Leer stehende Geschäftsräume seien als Wohnung meist ungeeignet.

Aber gerade im Ortskern von Worpswede gebe es ein ortsbildprägendes, geschichtsträchtiges Gebäude, das vorgeblich seit 15 Jahren saniert werde, ohne dass sich dort etwas tue, meinte Rugen. Andere Gebäude würden weder vermietet noch verkauft und verfielen. Bürgermeister Stefan Schwenke fragte nach der Rechtsgrundlage für eine Abgabe. In Baden-Württemberg gebe es ein entsprechendes Gesetz, in Niedersachsen nicht. Dann müsse die Verwaltung eben die rechtliche Grundlage prüfen, forderte Imke Lorenzen (UWG). Aber auch dann kämen wohl nur wenig Gebäude für eine Abgabe in Frage, meinte Frank Bohling (SPD), weil die meisten Eigentümer behaupten würden, sie steckten gerade mitten in einer Renovierung. Schließlich erhielt der Antrag nur die Zustimmung der beiden UWG-Vertreterinnen, womit er mit den fünf Stimmen von CDU und SPD abgelehnt wurde.