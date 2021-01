Solche Bilder wird es in diesem Jahr nicht geben, die Weihnachtsbaum-Aktion der evangelischen Jugend wurde wegen Corona abgesagt. (Heino Meyer)

Wilstedt/Tarmstedt. Die Einwohner der Samtgemeinde Tarmstedt müssen in diesem Jahr ihre ausgedienten Weihnachtsbäume selber entsorgen. Die traditionelle Weihnachtsbaumaktion der evangelischen Jugend aus Tarmstedt, Wilstedt und Kirchtimke muss leider aufgrund der neuen Corona-Verordnungen abgesagt werden, teilt die Diakonin Sandra Rudat mit.

„Wir nehmen die verschärften Maßnahmen des Lockdowns ernst und wollen dazu beitragen, dass möglichst alle, so gut es geht, zu Hause blieben. Wir hoffen, dass die Absage keine allzu großen Probleme schafft, den Weihnachtsbaum in diesem Jahr selbst zu entsorgen und freuen uns schon auf die Weihnachtsbaumaktion im nächsten Jahr!“, so Rudat.

Wer seine schon eingegangene Spende zurückhaben möchte, könne sich bei ihr melden. Es sei aber auch möglich, die Arbeit von Jonas Pot d’Or mit Wohnungslosen in Bremen und des Förderkreises der Evangelischen Jugend mit einer Spende zu unterstützen. Für diese Zwecke sollte bei der Weihnachtsbaumaktion gesammelt werden. „Vielen Dank an alle, die in diesem Jahr bei der Weihnachtsbaumaktion mitgeholfen hätten“, so Rudat.