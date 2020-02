Zu 20 Tagessätzen von 15 Euro wurde der Angeklagte verurteilt. „Die Fahrradfahrerin ist nicht vom Himmel gefallen“, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. (Peter Steffen/DPA)

Osterholz-Scharmbeck/Grasberg. Von der Speckmannstraße bog ein 68-jähriger Grasberger rechts in die Straße Am Berg ein. Dabei übersah er eine 52-jährige Frau auf ihrem E-Bike. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die Grasbergerin. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich. Das war Ende April im vergangenen Jahr. Wegen fahrlässiger Körperverletzung hatte sich deshalb der Grasberger nun vor dem Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck zu verantworten.

„Vorne sind drei Zähne abgebrochen“, sagte sie als Zeugin im Prozess gegen den 68-Jährigen aus. Auch seien ihr linker Arm und die Schulter in Mitleidenschaft gezogen worden. Einen Zusammenprall habe es nicht gegeben, so die Grasbergerin. Auf ihrem E-Bike sei sie ohne elektrische Unterstützung gefahren, berichtete sie. „Ich habe da nur noch ein dunkles Fahrzeug wegfahren sehen. Das war auf einmal da. Das ging alles rasend schnell.“

Er habe einen Freund besucht und sei erst bei der Rückfahrt auf den Unfall aufmerksam geworden, sagte 68-Jährige, nämlich als er den Krankenwagen gesehen habe. „Ich habe zuerst keinen Unfall bemerkt. Das ist mir nicht bewußt gewesen. Da war kein Querverkehr zu sehen.“ Er könne sich das einfach nicht erklären, sagte er weiter dazu. „Es tut mir leid.“

Sie habe im Auto gesessen und sei vom Kindergarten gekommen, sagte eine 32-jährige Worpswederin als Zeugin aus. Weil sie wegen des fließenden Verkehrs warten musste, hatte sie den Unfall beobachtet. Sicher war sie, dass der Grasberger „das nicht mitgekriegt“ habe. Nach der Beobachtung eines weiteren Zeugen, eines 15-jährigen Schülers, habe der Fahrer nicht nach links und rechts geguckt.

Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft stand fest, dass der 68-Jährige beim Abbiegen nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet habe. Ihr zufolge ist der 68-Jährige zu schnell abgebogen. Dabei sei die 52-Jährige zu einer Vollbremsung gezwungen worden und sei so zu Fall gekommen. Sie ging auch davon aus, dass der 68-Jährige nichts mitbekommen habe, sich aber „einsichtig“ gezeigt habe. Die Juristin beantragte wegen fahrlässiger Körperverletzung eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 15 Euro, 450 Euro. Bei dem Grasberger liegen noch keine Eintragungen im Bundeszentralregister vor.

Sein Mandant habe seine Beteiligung an dem Unfall „nie in Abrede“ gestellt, sagte Verteidiger Georg von Estorff. Das Ganze habe sich bei „keiner großen Geschwindigkeit“ abgespielt. „Er hat schlicht und ergreifend die Fahrradfahrerin nicht gesehen.“ Die habe sich erschrocken und sei sehr unglücklich gestürzt, so der Anwalt. „Fahrlässig? Ja. Aber über eine Einstellung sei dennoch nachzudenken“, regte dagegen von Estorff an. 30 Tagessätze sind nach seiner Auffassung zu hoch. „Es gibt außerdem keine Eintragungen.“ Dazu habe sein Mandant auch „seine Kooperationsbereitschaft“ gezeigt, war dem Anwalt wichtig zu betonen.

Strafrichterin Johanna Kopischke schloss sich weder der Vertreterin der Staatsanwaltschaft noch dem Verteidiger an. Sie verurteilte den Grasberger zu 20 Tagessätzen von 15 Euro, 300 Euro. „Die Fahrradfahrerin ist nicht vom Himmel gefallen“, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Ihr zufolge war für den Grasberger die 52-Jährige zu erkennen gewesen. Es sei auch keine Absicht im Spiel gewesen, wog die Juristin ab. „Es bestand aber die Möglichkeit sie zu erkennen, sonst wäre es nicht zum Sturz gekommen.