Auf der konstituierenden Sitzung des Borgfelder Beirats saßen alle Politiker noch eng beieinander. Das wird es so vorerst nicht wieder geben. (Christian Kosak)

Borgfeld. Die Leiter der Ortsämter in Bremen sind sich einig: Sie wollen erst wieder für Mai zu Beiratssitzungen und Ausschüssen einladen. Das teilte am Dienstag ein Sprecher der Senatskanzlei mit. Die Aufsichtsbehörde hatte alle Ortsamtsleiter eingeladen, sich nach der Lockerung der Kontaktsperre über das weitere Vorgehen auszutauschen. Die Zeit bis Mai wollen die Ortsamtsleiter nutzen, um mit den Beiräten zu überlegen, wie während der Sitzungen die Vorgaben zum Infektionsschutz eingehalten werden können. Unter anderem wolle man nach geeignet großen Räumen Ausschau halten, so Werner Wick von der Senatskanzlei. Die Senatskanzlei empfiehlt den Beiräten, sich zum eigenen Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus vorerst weiter per Video oder Telefon auszutauschen, im E-Mail-Verfahren abzustimmen und kontroverse Themen zu verschieben.