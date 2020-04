Rainer Bahrenburg im Ausstellungsraum in Wilstedt. Auch bei Trauerfeiern müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. (CARMEN JASPERSEN)

Wilstedt. Vollschutzanzug, medizinischer Mundschutz, Augenschutz – beim Bestatter Bahrenburg in Wilstedt haben sie das alles. Sie hatten die Schutzausrüstung schon vor der Corona-Pandemie, erklärt Inhaber Rainer Bahrenburg: „Wir haben es ja gelegentlich mit multiresistenten Krankenhauskeimen zu tun.“ Neulich haben die Mitarbeiter diese Schutzausrüstung sogar angelegt, denn sie mussten sich um einen Verstorbenen kümmern, der zunächst als Corona-Verdachtsfall galt.

Zwar habe sich der Verdacht letztlich nicht bestätigt, so Bahrenburg, „doch das wussten wir am Anfang ja nicht. Also gingen wir von einer Infektion aus.“ Das bedeute, dass der Arzt, der den Totenschein ausstellt, einen Abstrich macht und ans Labor schickt. Sicherheitshalber bekomme auch der Verstorbene einen Mundschutz, und der Sarg wird mit einem deutlich sichtbaren, signalfarbenen Label gekennzeichnet. Bis zum Abtransport ins Krematorium komme der Sarg in einen abgesperrten Bereich im klimatisierten Aufbahrungsraum.

Schwerwiegende Einschränkungen gebe es derzeit bei den Trauerfeiern. Kirchen und Kapellen seien geschlossen, und grundsätzlich dürften maximal zehn Personen aus dem engsten Familienkreis daran teilnehmen. „In der derzeitigen Ausnahmesituation ist der Ablauf komplett geändert“, erläutert Bahrenburg. Statt dass es nach der Trauerfeier zur Beisetzung auf den Friedhof geht, finden Trauerfeiern derzeit direkt an der mit Blumen geschmückten Grabstelle statt. Es gebe „keine langen Reden“, und die Träger lassen den Sarg schon nach kurzer Zeit ins Grab sinken und entfernten sich dann zügig von der Gruppe. Das Trauergespräch, bei dem in normalen Zeiten im Vorfeld der Beisetzung die Zeremonie und die Gestaltung von Anzeigen und Trauerkarten besprochen wird, finde im ganz engen Kreis statt, unter Einhaltung der Abstandsregeln. „Das haben die Leute schon verinnerlicht“, berichtet Bahrenburg.

Alle Mitarbeiter in der Bestattungsbranche seien verpflichtet, eine Corona-Schulung zu machen. „Unsere Leute wissen alle Bescheid“, sagt Bahrenburg. Er wünscht sich, dass sein Berufszweig auch in Niedersachsen als systemrelevant anerkannt wird, so wie das in sechs anderen Bundesländern, wie Bremen oder Bayern, der Fall sei. „Dann hätten wir leichter Zugang zu Schutzkleidung“, sagt er. Noch verfüge der Betrieb über einen kleinen Vorrat, doch wenn dieser aufgebraucht sei, würde es schwierig mit dem Nachschub. Ansonsten, findet Bahrenburg, habe die „Regierung richtig gehandelt“, denn die Kurve der Neuerkrankungen flache bereits ab.

Auswirkungen habe die derzeitige Krise auch auf die Auszubildenden. Weil die Berufsschulen geschlossen seien, könnten im Moment keine Zwischenprüfungen stattfinden. Die seien bislang zwingende Voraussetzung für die spätere Abschlussprüfung. In dieser Ausnahmesituation habe der Prüfungsausschuss aber beschlossen, die ehedem eiserne Regel auszusetzen, um den Lehrlingen die Abschlussprüfungen zu ermöglichen. „Das gab es noch nie“, sagt Bahrenburg. Auch dies sei eine richtige Entscheidung, obgleich er bedauert: „Die Zwischenprüfung ist sonst ein gutes Barometer, um sich selber einzuschätzen, wie man steht.“