Der Täter führte Notwehr und Alkoholeinfluss ins Feld; das Gericht ließ das nicht gelten. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. Zum Ende des Prozesses stand für Strafrichterin Johanna Kopischke fest: „Sie wussten, was Sie taten." Dass der 28-jährige Schwaneweder aus Notwehr gehandelt habe, „sehe ich nicht“, so die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Auch dass er unter starkem Alkoholeinfluss gestanden haben will, ließ sie nicht als strafmildernd gelten. Wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung hatte sich der 28-Jährige im Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck zu verantworten.

Mitte August vergangenen Jahres war es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und seiner damaligen Freundin gekommen. Sie habe zu ihm in dessen Wohnung gewollt, um ein Beziehungsproblem zu klären, sagte die 23-jährige Ex-Freundin als Zeugin aus. „Doch da ging es schon los mit Geschubse, Schlägen. Er hat meine Tasche durch die Gegend geschmissen, mich an den Haaren gezogen, in der Küche an die Wand gedrückt“, schilderte die 23-Jährige den Ablauf des Streits. Das war die Körperverletzung. Diese dokumentierten auch Fotos, die von den Verletzungen gemacht worden sind.

Bei der Flucht aus der Wohnung hat der Schwaneweder nach Worten der Zeugin ihr das Handy entrissen und unbrauchbar gemacht, indem er es auf den Boden warf. Das war die Sachbeschädigung. Der Angeklagte hatte zuvor generell die Taten eingeräumt. Auch dass er die Auszubildende im Verlauf der Kontroverse unter anderem als „Schlampe“ bezeichnet hatte, räumte er ein. Das war die Beleidigung.

„Sie hat mich auch attackiert. Ich fand das nicht mehr tragbar, mich von dieser Dame schlagen zu lassen“, war die Sicht des Angeklagten zu dem Scharmützel. Er habe es aber dann eben doch getan, gab der 28-Jährige die in der Anklage erhobenen Fehltritte zu. „Das hat sich alles hochgeschaukelt, das war ziemlich emotional. Ich habe vernebelt gehandelt und mich gekränkt gefühlt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte.“

Darüber hinaus verwies er darauf: „Das hat mich alles ziemlich fertig gemacht. Ich habe noch einen Selbstmordversuch gemacht und bin in Debstedt gewesen.“ Auch habe er Depressionen. Nach seinen Worten ist der Schwaneweder deshalb in therapeutischer Behandlung und nimmt Tabletten. „Seit dem 5.1. bin ich clean“, machte er weiter deutlich.

Befragt von der Richterin zur Beziehung, antwortete die 23-Jährige: „Wir haben uns danach noch ein paar Mal getroffen. Dann waren wir wieder zusammen. Aber jetzt sind wir wieder getrennt.“ Auch habe sich ihr Ex-Freund bei ihr entschuldigt, hielt sie ihm zugute. Die Frage nach Schmerzensgeld und das Begleichen des Sachschadens sei derzeit noch offen.

Die Staatsanwältin beantragte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dazu sollte eine Geldauflage von 1000 Euro zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung kommen. „Sie haben erhebliche Vorstrafen. Die haben Sie nicht dazu veranlasst, ein straffreies Leben zu führen“, so die Staatsanwältin. Sechs Eintragungen weist das Bundeszentralregister auf, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl und Betrug. Strafrichterin Kopischke schloss sich im Strafmaß dem Antrag der Statsanwaltschaft an. Die Geldauflage für „Tiere in Not“ muss der Schwaneweder in Monatsraten zu je 50 Euro zahlen.