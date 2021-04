Der Landkreis Rotenburg lag nicht drei Tage hintereinander über dem Wert von 100. Die Bundes-Notbremse greift deshalb nicht. (Christoph Soeder)

Landkreis Rotenburg. Der Landkreis Rotenburg ist am Wochenende anders als befürchtet nicht zur Hochinzidenz-Kommune erklärt worden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Sonnabend eine Inzidenzzahl von 88 Neuinfektionen in Bezug auf 100.000 Einwohner gemeldet. Das teilte die Sprecherin der Kreisbehörde, Christine Huchzermeier, mit. Der Landkreis liege damit nicht drei Tage hintereinander über dem kritischen Wert von 100. Die Bundes-Notbremse greift also nicht, der Landkreis musste keine Allgemeinverfügung herausgeben.

Rotenburgs Landrat Hermann Luttmann zeigte sich erleichtert über die Zahlen. „Gottseidank ist es uns erspart geblieben, zum Montag die Corona-Notbremse des Bundes zu ziehen. Ich hoffe, dass die Zahlen sich bei uns jetzt wieder weiter nach unten bewegen.“

Die neuen Regelungen des Infektionsschutzgesetzes greifen überall dort, wo an drei aufeinanderfolgenden Tagen die vom RKI veröffentlichten Inzidenzwerte den Wert von 100 überschreiten und in denen die Verantwortlichen im Wege der Allgemeinverfügung diese Überschreitung feststellten, sich also zur Hochinzidenzkommune erklärten, informiert die Sprecherin der Kreisbehörde. Der Landkreis Rotenburg hatte am 22. und 23. April den Wert von 100 überschritten.

In Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 100 über drei aufeinanderfolgende Tage greifen stärkere Beschränkungen als bisher. Dann muss die jeweilige Kommune weitergehende Anordnungen treffen, sie hat dabei selbst die Entscheidung über die genaue Art und Umsetzung. Neben einer erweiterten Maskenpflicht, dem Betretungsverbot mancher öffentlicher Orte wie Parks, Zugangsregeln gekoppelt an Schnelltests können das auch stärkere Kontaktbeschränkungen sein. In Kommunen, die die 100er Schwelle überschreiten, ist Termin-Shopping nicht erlaubt. Außerhalb von Grund- und Förderschulen sowie Abschlussklassen müssen Schüler ins Homeschooling.