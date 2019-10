Keine Übernachtungen erlaubt

Im Gewerbegebiet in Neu Sankt Jürgen sind auch künftig keine Übernachtungen für Firmenmitarbeiter erlaubt. (Klaus Göckeritz)

Worpswede. Das Gewerbegebiet in Neu Sankt Jürgen soll neu geplant werden, damit sich die dort ansässigen Betriebe erweitern können. Anders als von einer IT-Firma gewünscht, werden Übernachtungen allerdings nicht zugelassen. Das beschloss jetzt der Ausschuss für Umwelt, Planung und Infrastruktur, der sich schon in seiner Sitzung vor einem Monat skeptisch gegenüber den Plänen der Firma gezeigt hatte.

Das gesamte Gewerbegebiet, das 1994 entstanden ist, sich aber nicht ganz so entwickelt hatte, wie sich die Gemeinde es damals vorgestellt hatte, wird neu aufgeteilt. Die Fläche rechts neben der Neu Sankt Jürgener Straße (L 165) nördlich der Straße Am Gewerbepark soll nach Norden in Richtung Schmoo erweitert werden. In der Südwestecke an der Landesstraße wollte das Bremer Planungsbüro Instara auf Wunsch eines Betriebs ein Sondergebiet für Handel und Dienstleistungen ausweisen, was normalerweise in einem Gewerbegebiet ausgeschlossen ist. Zusätzlich zu Wohnungen für Betriebsleiter und Aufsichtspersonen, wie es sie häufig gibt in Gewerbegebieten, sollten in dem Sondergebiet auch Unterkünfte für Mitarbeiter mit 25 Betten entstehen, die an bis zu 150 Tagen im Jahr belegt werden dürfen. Der Internetbetrieb beschäftige zeitweise Programmierer von auswärts, hatte es in der Septembersitzung des Ausschusses als Begründung geheißen. Das hatte damals schon den Ausschuss nicht recht überzeugt. Er hatte sich darauf geeinigt, dass der Firmenbetreiber seine Vorstellungen den Vorsitzenden der Ratsfraktionen erörtern solle.

Das ist inzwischen geschehen, aber mit negativem Ergebnis. In der jetzigen Sitzung erklärten alle Fraktionen, dass sie abgesehen von Betriebsleiterwohnungen keine Übernachtungen zulassen möchten. Dann, so Dagmar Renneke von Instara, entfalle aber auch das Sondergebiet, denn dessen Zweck sei es ja gewesen, Übernachtungen zu ermöglichen. Diese Fläche werde dann ein normales Gewerbegebiet. Das soll auf Vorschlag des Fachbereichsleiters Michael Rath jetzt in den neuen Bebauungsplan Nummer 37 „Gewerbe- und Sportanlagen Neu Sankt Jürgen“ eingearbeitet werden, damit der Plan in der nächsten Ausschusssitzung im November beschlossen werden kann.