Der Worpsweder Keramiker Steffen Bockstaller in seinem Atelier. (Momen Mostafa)

Worpswede. Klare ausgewogene Formen und ausdrucksstarke Glasuren prägen die Arbeiten von Steffen Bockstaller. Als sich der Keramiker 1970 mit seiner Werkstatt in Worpswede niederließ, dachte er sicher nicht daran, dass seine Werke einmal einen Platz im Museum finden würden. Doch Bockstaller ist nicht nur durch seine Keramiken bekannt, er ist ebenso ein leidenschaftlicher Schlittschuhläufer, Drachenflieger und Wildwasserfahrer. Im Januar feierte er seinen 80. Geburtstag.

Der Weg zu Steffen Bockstallers Atelier führt in die Bergstraße, wo das Haus etwas erhöht und ein wenig verborgen von Büschen und Bäumen liegt. Gebaut wurde es einst für den Maler Wilhelm Bartsch nach einem Entwurf von Heinrich Vogeler. Man betritt es durch die Werkstatt, wo man am liebsten gleich verweilen möchte. Überall stehen Becher, Tassen und Gefäße, die noch glasiert werden müssen. Im Ausstellungsraum lassen sich die fertigen Arbeiten bewundern: Teeservice, Objekte und Schalen, die auf zahlreichen Kunsthandwerkermärkten und in Ausstellungen Erfolge feierten.

Über Umwege nach Worpswede

In dem gemütlichen Wohnraum am Kamin wird dann auch der Tee von Elke Bockstaller in formschönen Tassen serviert. Als Steffen Bockstaller Anfang der 1960er-Jahre erstmals nach Worpswede kam, wusste er noch nicht, wohin ihn sein Weg einmal führen würde. Geboren wurde er 1941 in Magdeburg, doch die Familie musste flüchten als Bockstaller neun Jahre alt war. Sie lebten zunächst in Hamburg und ab 1957 in Bremen. Dort traf er auf einem Jazzkonzert Tulu Hofmeier, die Besitzerin des Worpsweder Marcushofes, auf dem er sich von da häufiger aufhielt. Hier begegnete er mit seiner späteren Frau Elke einer ebensolchen Jazzliebhaberin. In direkter Nachbarschaft befand der Betrieb des Gartengestalters Alwin Uphoff, für den Bockstaller zunächst arbeitete. „Ich habe damals mit Hannes Schenk Spargel gestochen“ erinnert er sich an die gemeinsame Zeit mit dem Schriftsteller.

Es war eine Zeit des Suchens, und eher aus Neugierde besuchte er an der Abendschule Kunstkurse. Seine Leidenschaft wurde geweckt und in der Folge studierte er von 1963 bis '65 an der Hochschule für Gestaltung in Bremen, wo er jedoch die handwerkliche Ausbildung vermisste. „Also suchte ich eine Lehrstelle und fand sie in Garmisch-Partenkirchen“, denn damals, so Bockstaller, waren die Ausbildungsplätze rar. Schon nach eineinhalb Jahren konnte er seine Gesellenprüfung in München ablegen. Inzwischen war 1966 schon die erste Tochter geboren. Die nächste Station war die Schweiz. In St. Gallen wurde der Keramiker Leiter einer Werkstatt. „Unser Ziel war jedoch eine eigene Werkstatt, und so haben wir in dieser Zeit sehr viel gespart“. 1969, nachdem die zweite Tochter zur Welt gekommen war, ging die kleine Familie dann nach Worpswede zurück. Sie fand zunächst Wohnraum in dem Haus von Wilhelm Bartsch, das sie sich in den ersten Jahren noch mit dessen Tochter teilten und später erwerben und restaurieren konnten.

Zeit des Experimentierens

Am Anfang war es schwierig für Bockstaller, sich in Worpswede als Keramiker zu etablieren. Damals war es Otto Meier, der überall bekannt war. Doch er betrachtete Bockstaller nicht als Konkurrent, sondern unterstützte ihn mit Rat und Tat. Auch Fritz Netzel habe sehr geholfen, indem er gleich eine ganze Kollektion übernahm und sie in seiner Galerie verkaufte. Für Bockstaller war es auch eine Zeit des Experimentierens und Ausprobierens, was Formen und und vor allem Glasuren betraf. „Die Rezepturen für die Glasuren hat meine Frau genau notiert, sodass ich bis heute auf alle zurückgreifen kann.“

Was die Form betrifft, so muss alles genau passen und stimmen, der Henkel der Tasse so sitzen, dass sie gefüllt ausgewogen zu halten ist. Die Kanne darf nicht tropfen, und auch der Deckel muss genau und dicht schließen. Zu einem Durchbruch kam es, als er 1977 den Bremer Förderpreis für Kunsthandwerk erhielt. Es folgten weitere Teilnahmen an größeren Ausstellungen und Ausschreibungen, wie dem renommierten Westerwaldpreis. Darüber sind immer wieder auch Kunden nach Worpswede gekommen, sodass er deutschlandweit bekannt wurde. Heute befinden sich auch Arbeiten des Keramikers im Leipziger Grassi Museum sowie im Focke Museum in Bremen.

Immer als Erster auf dem Eis

Doch trotz der Erfolge gab es Zeiten, in denen Keramik nicht mehr so sehr gefragt war. Dann griff Steffen Bockstaller auf seine sportlichen Fähigkeiten zurück. Über 18 Jahre unterrichtete er als Übungsleiter Drachenflug und nahm auch selbst an Wettbewerben in den Alpen teil. Dort liebte er es auch, mit dem Kajak durch Wildwasser zu fahren. Darüber hinaus ist das Schlittschuhlaufen seine großen Leidenschaft. Viele Worpsweder haben ihn sicher schon auf dem Eis gesehen, wenn er mit großem Schwung über die Beeke oder Hamme gleitet. Und Steffen Bockstaller ist auch heute noch der erste, der sich auf die oft noch fragile Fläche traut. Wenn andere noch zögern, ist er schon unterwegs und genießt die Stille der Landschaft. „Häufig rufen die Worpsweder hier an und fragen, ob Steffen schon auf dem Eis war“, erzählt seine Frau. Wenn er seinen ersten Lauf unbeschadet hinter sich hat, trauen sich auch die anderen. Auch in diesem Jahr hat er die kurze frostige Zeit für diesen Genuss genutzt.

Ebenso genießt er es, dass er heute nicht mehr mit Erfolgsdruck in der Werkstatt arbeiten muss. „Ich mache auch immer mal besondere Dinge für mich selbst.“