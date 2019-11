Der Saxofonist Bernd Schlott will die Blaue Stunde im Ratsspiekerpark auch in diesem Jahr wieder musikalisch begleiten. (Hans-Henning Hasselberg)

Borgfeld. Noch liegt der Borgfelder Ratsspiekerpark abends im Dunkeln. Unter den Füßen raschelt Laub. Die großen alten Bäume strecken ihre Äste in die eiskalte Luft. Am Sonnabend kommt Licht und Wärme ins Spiel: Das Kulturforum, ein Zusammenschluss Borgfelder Künstlerinnen und Künstler, lädt von 17 bis 19 Uhr zur siebten Blauen Stunde ein.

Über 300 Kerzen sollen die Dunkelheit zwischen Weiden, Eichen und Buchen vertreiben. „Wir haben einen Lichtmeister, der sich nur um die Beleuchtung kümmert“, sagt die Sprecherin des Kulturforums, Monika Hüls. Schon Tage vor der Blauen Stunde spanne der Lichtmeister starke Gummibänder um einzelne Bäume, in die am Sonnabend Gläser mit Teelichtern eingehängt werden.

Die illuminierten Bäume zeigen den Besuchern während der Veranstaltung den Weg zu drei weißen Pavillons, unter denen es heiße Getränke und Häppchen geben wird. Und mit der Anzahl der Besucher soll es auch im Park immer heller werden: „Die Gäste bekommen am Eingang Teelichtgläser, mit der Bitte, sie entlang des Weges abzustellen“, sagt Monika Hüls. „Das ist unsere besondere Art der Begrüßung: Den Leuten ein Licht in die Hand zu geben.“

Eine einladende Geste, die Wärme in die Herzen bringen soll. Licht gilt als Zeichen der Hoffnung. Es symbolisiert den Sieg des Guten über das Böse. Licht macht gute Laune, gedämpft schenkt es Behaglichkeit. „Wir wollen eine besinnliche Atmosphäre schaffen“, sagt Monika Hüls. Die eigentliche blaue Stunde, der Übergang von der Dämmerung zur Nacht, ist um 17 Uhr zwar schon vorbei. Doch davon lassen sich die Künstler nicht abhalten. Bevor der Weihnachtstrubel losgeht, sollen die Gemüter zur Ruhe finden. Die Lebenden sollen auch, aber nicht nur an den Tod denken, an die sterbende Natur ringsum und die zunehmende Dunkelheit. Das Kulturforum möchte Gelegenheit geben zu einer ruhigen Begegnung bei Kerzenschein. Die Borgfelder sollen zusammenkommen. Dazu wird es leise, sanfte Musik geben, ohne Verstärker, verspricht Monika Hüls.

Traditionell greift der Ottersberger Musiker Bernd Schlott zum Saxofon und zur Mundharmonika – in der Kälte immer wieder eine Herausforderung. „Im ersten Jahr kam er noch ohne Instrumente zur Blauen Stunde und war skeptisch“, erinnert sich Monika Hüls. „Beim Abschied war er begeistert und hat versprochen, dass er spielt.“

Auch Noah’s Töchter aus Bremen und umzu werden in diesem Jahr wieder durch den Park streifen. Im Februar laufen die fantasievoll gekleideten Maskendamen übrigens im Umzug des Bremer Karnevals mit.

„Wir wenden ehrenamtlich viel Zeit und Energie auf, um den Gästen im Park mit der Blauen Stunde ein besonderes Erlebnis zu bieten“, fasst Hartmut Kurz vom Kulturforum zusammen. Drei Stunden vor Beginn der Blauen Stunde laufen die jeweils sieben Freiwilligen zur Hochform auf. Da werden die Lichtgläser an den Bäumen befestigt, Tische dekoriert und Schnittchen geschmiert, es werden Kabel bei einem Anwohner in die Steckdose gesteckt und es wird Glühwein erwärmt. Jeder bringe etwas von zu Hause mit. „Unsere Mischung aus drei verschiedenen Glühweinen wird jedes Mal gelobt“, sagt Monika Hüls. Die Getränke und Häppchen verteilen die Kulturschaffenden kostenlos. „Wir freuen uns aber über jede Spende.“ Mit dem Geld bezahle das Kulturforum auch die Künstler. Laut Monika Hüls geht es mit jeder Blauen Stunde bis zu 400 Euro in die Miesen. Die Spendenkuh wartet darauf, gefüttert zu werden.

Die Chancen, dass sie satt wird, stehen theoretisch gut: Jedes Jahr kommen mehr Besucherinnen und Besucher zur Blauen Stunde nach Borgfeld. „Es gibt Leute, die rufen an, ob es in diesem Jahr wieder eine Blaue Stunde gibt“, sagt Monika Hüls. Meistens kann sie bestätigen, denn verhindern kann das Event nur Eines: extrem schlechtes Wetter. „Es darf nicht zu windig sein und nicht stark regnen, dann gehen uns die Kerzen aus“. Deshalb heißt es jetzt: Daumendrücken und Laterne bereitstellen: „Wir bitten alle Kinder, mit ihren Laternen zur Borgfelder Landstraße 22 zu kommen.“ Fackeln wird es in diesem Jahr aus Gründen des Umweltschutzes nicht geben, und die Kunststoffbecher sollen durch Pappbecher ersetzt werden.