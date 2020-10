Die per Motorsäge gefällten Birken und Kiefern werden in Bündeln gesammelt und anschließend per Seilwinde aus dem Moor gezogen. (Leonie Kulp)

Landkreis Osterholz. Das Naturschutzgebiet Heilsmoor ist eines der am besten erhaltenen Hochmoore im Landkreis Osterholz und Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Es befindet sich im Bereich der Samtgemeinde Hambergen, nördlich von Wallhöfen. Aufgrund seiner natürlichen Nährstoffarmut beherbergt es zahlreiche seltene und zum Teil hoch spezialisierte Tier- und Pflanzenarten, wie zum Beispiel die Schlingnatter, den Hochmoor-Bläuling und den Sonnentau. Gut angepasste Libellen, Tag- und Nachtschmetterlinge, Schlangen, Eidechsen sowie Torfmoose und Heidekräuter gehören zu den typischen Moorbewohnern. Doch der wertvolle Lebensraum ist durch Entwässerung und Gehölzaufwuchs stark bedroht.

Deshalb wurden nun in dem Moor ausgewählte Gehölze per Kettensäge beseitigt. Der Landkreis Osterholz als Untere Naturschutzbehörde und die Biologische Station Osterholz (Bios) versprechen sich dadurch eine Stärkung des sensiblen Hochmoor-Lebensraumes. Die Maßnahmen werden über das Budget, das der Ökologischen Station über ihre Landesförderung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zur Verfügung steht, sowie mit Mitteln des Landkreises Osterholz finanziert. Auf einer Fläche von anderthalb Hektar wurden hauptsächlich Birken gefällt. Zudem entstanden Verstecke, insbesondere für Reptilien.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte der Landkreis Osterholz Moorflächen von Gehölzaufwuchs befreit sowie zur Vermeidung weiterer Entwässerung Grabenstaue angelegt und Spundwände gesetzt. Darüber hinaus haben auch schon tatkräftige Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen der KGS Hambergen in Kooperation mit dem Naturschutzverband Nabu in den vergangenen Jahren einige Teilbereiche per Hand entkusselt, also junge Birken und Kiefern aus dem Moor entfernt.