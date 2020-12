Auch das Straßenverkehrsamt des Landkreises Rotenburg arbeitet unter Lockdown-Bedingungen. (Christian Kosak)

Landkreis Rotenburg. Der Landkreis Rotenburg ergreift angesichts des aktuellen Lockdowns erneut Vorsichtsmaßnahmen. Bis einschließlich Freitag, 8. Januar, ist der freie Zugang zu allen Gebäuden der Kreisverwaltung und zu sämtlichen Nebenstellen nicht mehr möglich. Wie es in einer Mitteilung heißt, könne der Zutritt zu den Dienstgebäuden nur noch nach telefonischer Terminvereinbarung erfolgen. In den Gebäuden des Landkreises bestehe für alle Personen grundsätzlich die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Die Kreisverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger, kritisch zu prüfen, ob ein Anliegen nicht zu verschieben oder vielleicht auch telefonisch oder online zu erledigen sei. Für dringende Angelegenheiten seien die Mitarbeiter der Kreisverwaltung weiterhin per Telefon oder E-Mail erreichbar.

Die Entsorgungsanlagen Helvesiek und Seedorf bleiben vorerst zu den bekannten Öffnungszeiten, montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr, geöffnet. Aufgrund einer Systemumstellung schließen die Entsorgungsanlagen am 30. Dezember bereits um 15.30 Uhr. Am 24. und 31. Dezember bleiben die Anlagen geschlossen, es gelten die bekannten Verhaltensregeln. Auf dem gesamten Gelände muss Abstand gehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Angesichts der aktuellen Lage wird darum gebeten, die Entsorgung nach Möglichkeit auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Da während des Lockdowns vermehrt Kontrollen stattfinden, werden die Besucherinnen und Besucher gebeten, Dokumente bereitzuhalten, die einen Wohnsitz im Landkreis belegen, zum Beispiel einen Ausweis.

Das Straßenverkehrsamt mit seinen Dienststellen in Rotenburg, Bothel, Zeven und Bremervörde bleibt ab dem 17. Dezember für den Kundenverkehr grundsätzlich geschlossen.

Zulassungs- und Führerscheinangelegenheiten sind nur nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. Nicht dringende Angelegenheiten, wie zum Beispiel der Umtausch und die Umstellung von Führerscheinen, Namensänderungen oder Verlustanzeigen sowie Anschriftenänderungen, Namensänderungen, technische Änderungen, Kurzzeitkennzeichen, Exportkennzeichen, Umkennzeichnungen, Tageszulassungen und Zulassungen für Freizeitfahrzeuge (Motorräder, Quads, Wohnmobile, Wohnwagenanhänger) sollten möglichst auf die Zeit nach dem Lockdown verschoben werden. Diese Angelegenheiten würden bei der Terminvergabe nur nachrangig berücksichtigt.

Nähere Auskunft und Termine zu Führerscheinen gibt es unter 04261/ 983 24 25 oder 04761/ 983 44 16. Telefonische Auskunft und Termine zur Kfz-Zulassung erhalten Anruferinnen und Anrufer unter den Telefonnummern 04261/ 983 24 07 (Rotenburg), 04281/ 983 61 30 (Zeven), 04761/ 983 44 08 (Bremervörde) und 04261/ 983 15 30 (Bothel).

Kundinnen und Kunden des Jobcenters können sich bei Notlagen weiterhin an das Jobcenter wenden. Das Jobcenter ist telefonisch und via E-Mail an allen Standorten (Rotenburg, Zeven und Bremervörde) erreichbar. Persönliche Vorsprachen können in Notlagen und in Ausnahmesituationen am 22. und 23. Dezember sowie am 28., 29. und 30. Dezember vormittags von 8 bis 12 Uhr nach Terminvergabe erfolgen.