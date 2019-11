Markus Wollny mit Christiane Meyer und Deike Lührs und dem Zertifikat, das die KGS Tarmstedt zur Europaschule macht. Die drei hatten sich um den Antrag gekümmert. (Carmen Jaspersen)

Tarmstedt. Der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe einmal gesagt: „Wer an der Europäischen Union zweifelt, sollte die Soldatenfriedhöfe in Europa besuchen.“ Das berichtete jetzt Markus Wollny, Lehrer an der Kooperativen Gesamtschule (KGS), bei einer Feier in der Aula des Oberstufengebäudes. Aber, so Wollny, ein vereintes Europa rechtfertige sich nicht nur aus der kriegerischen Vergangenheit des Kontinents. Deshalb ist die KGS vor zehn Jahren Europaschule geworden. Jetzt wurde sie rezertifiziert.

„In Anerkennung der besonderen schulischen Förderung des Europagedankens“, so heißt es in der Zertifizierungsurkunde, darf die KGS sich weitere fünf Jahre „Europaschule in Niedersachsen“ nennen. Erstmals verliehen bekam sie diese Bezeichnung im Jahr 2009, sagte die Dezernentin, die Leitende Regierungsdirektorin Susan Kletzin, die aus Lüneburg angereist war, um die Urkunde zu überreichen. Alle fünf Jahre muss ein neuer Antrag gestellt werden.

„Wir sind uns der Bedeutung Europas für unser Land bewusst, wir leben den europäischen Gedanken schon lange“, sagte Schulleiterin Sandra Pohl – es gebe Auslandspaten, Sprachenpaten, internationale Entwicklungsprojekte und vieles mehr. Die Lehrer und Schüler müssten Grundwerte leben, meinte die Lehrerin Deike Lührs: Dazu zählten die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Respekt vor der Vielfalt.

Europaschulen müssten Kenntnisse über die EU fördern, erklärte Susan Kletzin. Sie müssten Mehrsprachigkeit unterstützen und kulturelle Vielfalt lehren. Das sei im Schulprofil der KGS verankert. Dort heiße es ausdrücklich: „Das Zusammenwachsen Europas ist nicht das Problem, sondern die Lösung der Probleme.“

Die KGS biete an Fremdsprachen Englisch, Französisch und Spanisch an – laut Sandra Pohl ist zumindest im Realschulbereich die Auswahlmöglichkeit unter drei Fremdsprachen ungewöhnlich. Es gebe Auslandspraktika und Partnerschulen in Spanien, der Türkei, Polen, der Ukraine, Finnland und Dänemark. Außerdem nehme die KGS am Erasmus-Programm teil und arbeite mit den Freunden Europas Hepstedt (FEH) zusammen, die die Mitgliedschaft Hepstedts in der Charta der Europäischen Landgemeinden begleiten, in der aus jedem EU-Land eine ländliche Gemeinde vertreten ist. Die FEH beeinflussten die Europa-Orientierung der KGS positiv, sagte Sandra Pohl, das habe aber nichts mit der Zertifizierung zu tun. „Unsere Schule muss selbst das Konzept entwickeln.“

Neben dem Prädikat „Europaschule in Niedersachsen“ vergibt die Landesschulbehörde auch Zertifizierungen wie Umweltschule für Einrichtungen mit dem Augenmerk auf die Umweltbildung oder Sportfreundliche Schule für Schulen, die sich um die Bewegungsausbildung ihrer Schüler kümmern. Auch für Projekte im Rahmen der Berufsorientierung können sie ein Zertifikat erhalten.