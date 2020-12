Die Klasse 7f der Kooperativen Gesamtschule mit ihren Spenden. (KGS Tarmstedt)

Jede Menge Spiele hat die Klasse 7f der KGS Tarmstedt an die örtliche Tafel gespendet. Im Religionsunterricht hatten sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Diakonie beschäftigt und sich dabei über unterschiedliche Hilfsangebote für bedürftige Menschen informiert. So sei die Idee entstanden, selbst auch einen hilfreichen Beitrag zu leisten, heißt es in einer Mitteilung. Auf Nachfrage bei Reinhard Schwolow von der Tafel Tarmstedt erfuhren die Schüler, dass gerade in der Weihnachtszeit Spenden von gut erhaltenen Spielen sehr gefragt seien, ebenso auch Hygieneartikel, die von den Geschäften ebenfalls nicht aussortiert und gespendet werden. So hätten dann alle Jugendlichen bei sich zu Hause nachgeschaut, ob sie noch gut erhaltene Spiele haben, die sie spenden könnten. In einigen Familien sei sogar extra für diese Aktion eingekauft und die Gaben zum Teil liebevoll verziert worden. Tafel-Chef Schwolow war sichtlich gerührt von der Menge an Geschenken und sagte, dass dies sehr viele Menschen sehr glücklich machen werde. Viele Kunden der Tafel seien sonst nicht in der Lage, ihren Lieben etwas zu Weihnachten zu schenken. Die Schülerinnen und Schüler schauten sich die Räume an, in denen die Tafel untergebracht ist und erfuhren einiges über den Ablauf der dort erbrachten ehrenamtlichen Arbeit. Schwolow berichtete, dass alles, was Läden spenden, zunächst gründlich vorsortiert und geprüft werde. „Beim Sortieren gilt die Regel: Nur was wir selbst auch noch essen würden, wird weitergereicht.“ Als er dann erzählte, wie viele Lebensmittel weggeworfen werden, waren die Schüler sprachlos. Allein in Deutschland landeten jedes Jahr rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Die Tafeln leisteten so einen Beitrag zum ressourcenschonenden Umgang mit Nahrungsmitteln einerseits und einen erheblichen sozialen Beitrag andererseits, da so Bedürftige unterstützt würden. 1,65 Millionen Menschen würden jährlich in Deutschland von den Tafeln versorgt. Im Lockdown, als auch die Tafeln geschlossen wurden, habe die Tafel immer wieder Anrufe von verzweifelten Menschen erhalten, die nicht mehr genug zu essen hatten.