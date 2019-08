Für vier Tage traten Jugendspieler der Vereine TSV Eiche Neu Sankt Jürgen und FC Worpswede als Spielgemeinschaft JSG Hamme beim Vildbjerg-Cup in Dänemark an. (Björn Bischoff)

Vildbjerg/Worpswede. Das Königreich Dänemark lernten Kinder und Jugendliche der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Hamme am ersten August-Wochenende von seiner Sonnenseite kennen. Für vier Tage gab der Fußball-Nachwuchs der Vereine TSV Eiche Neu Sankt Jürgen und FC Worpswede ein Gastspiel beim Mega-Event um den Vildbjerg-Cup mit über 700 Mannschaften.

Helmut Feldmann und Jürgen Rahlfs suchten den Traditionswettbewerb in Mitteljütland bereits zu Beginn der neunziger Jahre erstmalig auf. Den damaligen Jugendleiter Helmut Feldmann und den damaligen Vorsitzenden Jürgen Rahlfs inspirierten die Atmosphäre und professionelle Organisation beim Vildbjerg-Cup dermaßen, dass sie in Neu Sankt Jürgen den Worpswede-Cup aus der Taufe hoben. Der Worpswede-Cup erlebte im Juni 2019 bereits seine 26. Auflage.

Der 41. Vildbjerg-Cup im Vorort von Herning zog die Teilnehmer aus der Gemeinde Worpswede in der Vorwoche voll in seinen Bann. 25 Kinder und zehn Erwachsene der JSG Hamme erlebten beim viertgrößten Jugendturnier Europas Tage voller Spaß und Abwechslung. Annähernd 9000 Teilnehmer aus zehn Nationen sorgten im beschaulichen Ort Vildbjerg für eine kleine Völkerwanderung. Die mehr als 2000 Spiele wurden stark besucht. Über 100 Zuschauer wohnten vielen Spielen beim Großturnier bei. „Es ist eine tolle Stimmung dort“, bekundete Betreuer Helmut Feldmann. Die JSG Hamme schickte zum XXL-Turnier zwei Teams ins Rennen. „Es geht um Teambuilding, nicht um Ergebnisse“, stand für Helmut Feldmann der Mannschaftsgeist im Vordergrund. Die D-Junioren zogen indes immerhin bis ins Viertelfinale ein. Beeindruckt zeigten sich die Nachwuchsspieler der JSG Hamme über die Rasenplätze. Die präsentierten sich allesamt in einem 1A-Zustand. Der Ausrichter Vildbjerg SF verfügt mit 44 Sportplätze über eine Riesenauswahl an Spielflächen.

Den Kindern und Erwachsenen wurde an den vier Turniertagen auch abseits des Spielbetriebs viel geboten. Hüpfburgen, Mini-Bungee-Jumping, Street-Soccer, eine Kinderdisco mit Schaumparty und ein Höhenfeuerwerk sorgten auch bei den Teilnehmern der JSG Hamme für ausgelassene Stimmung. „Das ist ein Erlebnis fürs Leben, das lange in Erinnerung bleibt“, bemerkte Helmut Feldmann. Ein besonderes Happy End gab es beim 41. Vildbjerg-Cup für einen Jungen der JSG Hamme, der beim Besuch eines Dönerladens dort seine Geldbörse vergessen hatte. Über eine Notrufnummer in der Geldbörse wurde vom Imbiss aus der Kontakt nach Deutschland zur Heimatadresse des Hamme-Spielers hergestellt. Zufällig kehrten im Dönerladen noch deutsche Spieler vom TSV Achim ein. Die brachten die Geldbörse mit vollem Inhalt zur großen Erleichterung des Jungen auf dem Campingplatz der JSG Hamme persönlich vorbei.

Selbst über 25 Jahre nach dem ersten Besuch ist Helmut Feldmann immer noch Feuer und Flamme, wenn es um den hohen Spaßfaktor geht, den der Vildbjerg-Cup verbreitet. „Die Kinder waren hellauf begeistert, wollen nächstes Jahr noch mal eine Tour nach Dänemark machen“, zog Wegbegleiter Helmut Feldmann ein denkbar positives Fazit.