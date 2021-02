Das Amtsgericht hat einen Mann aus der Kreisstadt zu einer Geldstrafe verurteilt. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Der 27-jährige Angeklagte aus Osterholz-Scharmbeck wollte erst einmal nichts zu den Tatvorwürfen sagen. Dabei wurde ihm allerhand zur Last gelegt: Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Nötigung, Beleidigung und Körperverletzung. Dafür sprach in dem Verfahren vor dem Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck aber die 28-jährige Geschädigte aus Worpswede über die Vorfälle im Juni 2020.

Schon beim Eintreffen in der Wohnung des 27-Jährigen in der Kreisstadt habe sie gemerkt, dass er „nicht gut drauf“ gewesen sei. „Ich sollte ihm mein Handy geben, hat er verlangt.“ Er habe den Chatverlauf anschauen wollen, so die Zeugin. Um seinen Willen durchzusetzen, habe der Kreisstädter seine Besucherin einschließen wollen. Dabei hat es ihr zufolge ein „Gerangel“ um den Schlüssel gegeben. Zwischenzeitlich sei es ihr noch gelungen, ihre Schwester anzurufen, fügte die Zeugin an. „Ich habe ihr gesagt, dass sie die Polizei rufen solle, wenn ich mich in einer Stunde nicht melde.“ Laut der 28-Jährigen wurde ihr das Handy abgenommen und die Tür abgeschlossen. „Dann hat er mich als Schlampe bezeichnet, mir ins Gesicht gespuckt und mir auf die Arme gehauen.“

Die Auseinandersetzung eskalierte noch. Der 27-Jährige schlug so heftig zu, dass die Frau einen doppelten Kieferbruch davontrug. Strafrichterin Johanna Kopischke fragte die Worpswederin, wie lange der Streit gedauert habe. „Zwei bis drei Stunden“, lautete die Antwort. Als Hintergrund dafür vermutete die 28-Jährige Eifersucht, dass sie nämlich „was mit seinem Freund hatte“.

Operation unter Vollnarkose

Für den Kieferbruch, der unter Vollnarkose operiert werden musste, hatte sich der Kreisstädter laut der Zeugin inzwischen entschuldigt. Ob sie die Entschuldigung angenommen habe, fragte die Staatsanwältin. „Ja, aber ich will auch, dass er dafür gerade steht“, antwortete sie. Auf die Frage der Richterin an den Angeklagten, ob er den Aussagen der Zeugin etwas entgegnen oder ergänzen wolle, passte der 27-Jährige: „Nein. Es ist so passiert, wie sie es gesagt hat.“

Vier Voreintragungen gibt es für den 27-Jährigen im Bundeszentralregister, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis und Beihilfe zur räuberischen Erpressung. Sie habe keine Zweifel an der Aussage der Zeugin, so die Staatsanwältin: „Das war Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Nötigung, Beleidigung und Körperverletzung." Für den Angeklagten spreche, dass er sich bei der Worpswederin entschuldigt habe. „Sie hat zwar die Entschuldigung angenommen, will mit ihm aber nichts mehr zu tun haben.“ Außerdem habe die 28-Jährige „langfristige Beeinträchtigungen“ davongetragen. Die Staatsanwältin plädierte für eine Gesamtstrafe von 120 Tagessätzen zu zehn Euro, 1200 Euro.

Die Höhe eines Tagessatzes hängt vom Einkommen eines Angeklagten ab. Der Kreisstädter lebt von Sozialleistungen. In seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung sagte er: „Es tut mir leid. Ich wollte nie wieder straffällig werden.“ Er werde außerdem wieder zu seinen Eltern nach Zeven ziehen.

Strafrichterin Kopischke schloss sich der Staatsanwältin an und verurteilte den Kreisstädter zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu zehn Euro. „Der Auslöser war eine Nichtigkeit. Das war eine Überreaktion. Da bleibt aber eine Beeinträchtigung des Kiefers."