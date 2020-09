Kinder der Schroeterschule präsentieren ihre Kürbisse. Sie haben die Pflanzen monatelang gepflegt. (CARMEN JASPERSEN)

Der Einsatz hat sich offensichtlich gelohnt. Kinder der Schroeterschule in Lilienthal haben in diesen Tagen eine reiche Ernte eingefahren. Auf einem Acker an der Martinskirche auf dem Campus der Diakonischen Behindertenhilfe haben sie in diesem Jahr Kürbisse gepflanzt und sich monatelang um die sensiblen Gewächse gekümmert. Die Aufgabe kam im Rahmen einer Kooperation der Schroeterschule mit der Biologischen Station Osterholz (Bios) zustande. Die Kinder sollten in Zusammenarbeit mit Fachleuten der Bios lernen, woher die Lebensmittel kommen, wie sich die Pflanzen entwickeln und dass viel Arbeit nötig ist, bis etwas vom Feld auf dem Tisch landet. Am Ende haben sich die Mühen gelohnt und die Kinder präsentierten stolz ihre Erträge. Allerdings werden sie nun vermutlich tagelang Kürbissuppe essen müssen.